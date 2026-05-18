Balance positivo de la IV edición del MIFC – Women’s Tournament, que ya anuncia sus fechas para 2027

Final del torneo del 5 de abril en Calvià - Vicente el Bosque Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

El Mallorca International Football Cup continúa creciendo con nuevas competiciones y una mayor proyección internacional. Tras el éxito de su cuarta edición femenina durante Semana Santa, la Academia Vicente del Bosque ya pone el foco en la quinta edición del torneo masculino que se celebrará en junio en Calvià

Mallorca, 18 de mayo de 2026.- La Academia Vicente del Bosque hace una valoración muy positiva de la cuarta edición del Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament, celebrado durante la pasada Semana Santa en el municipio de Calvià, Mallorca, consolidándose como una de las citas internacionales de referencia del fútbol base femenino.



El torneo reunió a cerca de 700 jugadoras de entre 13 y 19 años procedentes de 10 nacionalidades diferentes, entre ellas Canadá, Portugal, Bélgica, Holanda, Noruega o Estados Unidos, reforzando así el carácter internacional de una competición que continúa creciendo edición tras edición. Durante cinco días, las participantes pudieron disputar encuentros de alto nivel frente a clubes nacionales e internacionales de relevancia como el FC Barcelona, el Real Madrid, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, Villarreal Academy, SL Benfica o Boo FF, en distintas categorías de juego.



Más allá de la competición deportiva, el Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament volvió a convertirse en un espacio de convivencia multicultural donde jugadoras, cuerpos técnicos, familiares y acompañantes compartieron experiencias, deporte y valores en un entorno único como Mallorca.



Este crecimiento y consolidación se refleja también con el anuncio oficial de las fechas para la edición de 2027, que se celebrará del 24 al 28 de marzo en Calvià, manteniendo las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19.



La cuarta edición del torneo también dejó momentos destacados vinculados a la promoción de la cultura local y al impulso de la visibilidad de la mujer en el deporte. Las participantes pudieron disfrutar de actuaciones de baile tradicional mallorquín, así como de degustaciones de productos típicos de Semana Santa en Baleares, como panades y crespells. Además, el evento acogió la conferencia inspiradora "Mujer y Deporte" formada por mujeres referentes de distintos ámbitos del deporte y la comunicación, con el objetivo de seguir avanzando hacia una mayor igualdad y visibilidad para las jóvenes deportistas. La charla contó con la participación de Marta Pérez, médico de urgencias del Hospital Universitari Son Espases y exjugadora profesional de baloncesto; Brigitte Yagüe, referente del taekwondo español con una trayectoria internacional de élite; y Marta Sanpas, periodista deportiva de IB3 Radio.



La Academia Vicente del Bosque continúa ahora con su proyección internacional poniendo el foco en la quinta edición del Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque 2026, el torneo masculino de fútbol base que se celebrará del 19 al 24 de junio en Calvià.



La competición ya cuenta con importantes clubes internacionales confirmados como River Plate, SK Brann, SL Benfica, ElPozo y Les Corts en las modalidades de fútbol y futsal. Las inscripciones continúan abiertas para una edición que reunirá a más de 1.200 jugadores y que volverá a apostar por un modelo de torneo que combina competición, convivencia y formación en valores.



La Academia Vicente del Bosque reafirma así su compromiso con el desarrollo del deporte base internacional y con la creación de experiencias deportivas que trascienden el terreno de juego.

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Emisor: Mallorca International Football Cup

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