Barcelona conquista a las grandes fortunas de Europa, Ucrania, Rusia y Oriente Medio

Ihor Katrych, CEO de K&N Elite - K&N Elite

(Información remitida por la empresa firmante)

La inmobiliaria K&N Elite se instala en Barcelona e impulsa su apuesta por el mercado ultraprime

Barcelona, 17 de junio de 2026.- La capital catalana continúa ganando peso entre los grandes patrimonios internacionales que buscan invertir en vivienda de lujo en Europa. Su conectividad internacional, la calidad de vida, el clima y la estabilidad del mercado inmobiliario han convertido a la ciudad en uno de los destinos más atractivos para compradores de alto poder adquisitivo.



La tendencia coincide con el buen momento que atraviesa el mercado residencial español. Según el Colegio de Registradores, los compradores extranjeros adquirieron cerca de 97.500 viviendas en España durante 2025, un récord histórico que representa el 13,8% del total de las operaciones realizadas en el país. Cataluña se sitúa entre las regiones con mayor peso de la demanda internacional, concentrando el 16,5% de las compraventas efectuadas por ciudadanos extranjeros.



En este contexto, la inmobiliaria-boutique K&N Elite ha reforzado su actividad en Barcelona con el objetivo de impulsar el segmento ultraprime y acompañar a clientes internacionales interesados en propiedades exclusivas.



Para Ihor Katrych, CEO de K&N Elite y especialista desde hace más de 10 años en el mercado de lujo "sin duda Barcelona está experimentando recientemente una alta demanda de clientes internacionales. Por ello, la mayor parte de las propiedades se comercializan por inmobiliarias dedicadas al mercado ultraprime y bajo un modelo de off market de lujo. Nosotros contamos con importantes clientes de Ucrania, Rusia y recientemente de Oriente Medio que nos demandan Barcelona como única opción por encima de Marbella o Madrid como ocurría hasta ahora. Esto nos ha animado a abrir una sede en la ciudad y entre nuestros objetivos está también impulsar próximamente zonas costeras muy selectas de Cataluña".



Europa del Este y Oriente Medio, protagonistas de la demanda

Entre los perfiles que más interés muestran por Barcelona destacan los compradores procedentes de Rusia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos, atraídos por la posibilidad de combinar inversión patrimonial, seguridad jurídica y calidad de vida en una de las ciudades más valoradas del continente. Las zonas más demandadas son Diagonal Mar, la Dreta de l'Eixample, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres y Turó Park. También es importante señalar que los fondos y el mercado empresarial están sacando importantes viviendas a la venta que son adquiridas por estos clientes internacionales. Son especialmente inversores con un alto poder adquisitivo que ven en Barcelona una alternativa competitiva frente a otros destinos europeos tradicionales como París, Milán y también Londres, para la adquisición de activos residenciales exclusivos y la diversificación de su patrimonio. Buscan viviendas que les conecten con Europa y que les aporten una gran calidad de vida para sus periodos de residencia.



Un servicio especializado para el mercado ultraprime

K&N Elite apuesta por un modelo inmobiliario boutique basado en la gestión personalizada de operaciones de lujo y ultralujo. La compañía ofrece un servicio adaptado a las necesidades de los compradores internacionales, con privacidad, asesoramiento integral y el respaldo de profesionales que conocen su perfil y su forma de invertir.



La compañía está inmersa en un periodo de expansión, con más de 1.000 activos inmobiliarios en comercialización, tanto en venta como en alquiler. En la última década ha gestionado activos por valor de más de 3.000 millones de euros y tiene como objetivo duplicar su negocio para 2026. Su base de clientes incluye inversores nacionales e internacionales, consolidando relaciones sólidas y duraderas.

Contacto

Emisor: K&N Elite

Nombre contacto: María Guijarro

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