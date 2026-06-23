Barriers; así es la nueva marca de skincare que propone cultivar la piel en lugar de corregirla - Barriers

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca fundada por Óscar Valls Bartolomé y Carmen Montero Mundt ya está disponible con una rutina esencial de tres productos –The Cleanser, The Serum y The Day Cream– diseñada para fortalecer la barrera cutánea, respetar el microbioma y acompañar la longevidad de la piel.

Su propuesta nace de una filosofía clara: cuidar la piel desde la biología, la prevención y la constancia. Una nueva cultura del cuidado donde la belleza no se persigue desde la corrección inmediata, sino que se cultiva desde dentro y desde fuera. Sus productos ya se pueden adquirir en su página web.

Madrid, 23 de junio de 2026.- Barriers irrumpe en el mercado con una propuesta que invita a repensar la forma en la que cada uno se relaciona con la piel: no como algo que hay que corregir de forma constante, sino como un sistema vivo que necesita equilibrio, constancia y fórmulas capaces de trabajar en sintonía con su propia biología. Fundada por Óscar Valls Bartolomé y Carmen Montero Mundt, Barriers nace en un contexto en el que la industria cosmética sigue marcada por la inmediatez, la sobreestimulación y las promesas de resultados rápidos. Frente a ese modelo, la marca propone una visión más honesta y más conectada con el bienestar real: cultivar la piel en lugar de corregirla. Su diferencial está en unir microbioma, barrera cutánea y cultivo propio de ingredientes funcionales en una granja vertical urbana en Barcelona, origen de su activo FF-Symbiotic™. “Creamos Barriers porque sentíamos que el cuidado de la piel se había llenado de ruido, exceso y soluciones rápidas. Queríamos volver a una idea más honesta del cuidado: respetar la biología de la piel y entender que su equilibrio también depende de cómo vivimos, cómo descansamos, cómo comemos y cómo gestionamos el estrés. Para nosotros, la belleza no se corrige, se cultiva”, explican sus fundadores.

Una marca de skin longevity que fortalece lo que sostiene la piel

Barriers se define como una marca de skin longevity centrada en fortalecer la barrera cutánea y respetar el microbioma, dos pilares esenciales para una piel más funcional, calmada y resiliente a lo largo del tiempo. Desde una visión holística, la marca conecta el estado de la piel con hábitos como el descanso, la alimentación, el estrés y el estilo de vida, que se resume en una idea: fortalecer lo que sostiene a uno. Barriers no entiende la belleza como una persecución agresiva de la perfección, sino como la consecuencia visible de una piel más sana, fuerte y equilibrada. Bajo el concepto “Inner health, outer beauty”, la marca defiende que la piel refleja mucho más de lo que se aplica sobre ella: también habla de cómo se vive y de cómo se cuida el equilibrio interno.

Tres productos, un mismo sistema

Barriers presenta su primera rutina esencial formada por tres productos: un limpiador en gel, un sérum postbiótico y una crema de día. La marca apuesta por una rutina sencilla y coherente basada en limpiar sin agredir, reequilibrar y proteger, alejándose de los rituales complejos y de la sobrecarga de productos.

The Cleanser (PVP España: 38 €) limpia de forma eficaz respetando el equilibrio natural de la piel, evitando la sensación de tirantez.

The Serum (PVP España: 68 €) ayuda a reequilibrar y fortalecer la barrera cutánea, especialmente en pieles sensibles o reactivas.

The Day Cream (PVP España: 65 €) hidrata, protege y aporta luminosidad, mejorando el confort y la vitalidad de la piel.

FF-Symbiotic™: el activo que concentra la filosofía Barriers

Uno de los elementos clave del lanzamiento es FF-Symbiotic™, el activo botánico propio de Barriers. Nace de ingredientes comestibles cultivados por la propia marca en su granja vertical urbana en Barcelona –melena de león, microgreens de daikon y microgreens de brócoli– y ha sido desarrollado para trabajar en sinergia con la piel y su microbioma. Este activo representa la esencia Barriers: ingredientes de origen controlado, formulación biomimética y una relación más inteligente con la biología cutánea. Su objetivo no es forzar la piel ni corregirla de manera agresiva, sino reforzar su función barrera, favorecer su regeneración y ayudarla a mantenerse más equilibrada, resistente y sana con el tiempo.

Del cultivo a la fórmula

El origen de Barriers está estrechamente vinculado al cultivo de ingredientes funcionales. Antes de convertirse en firma cosmética, el proyecto ya estaba conectado con el trabajo de Farmbrots y con el cultivo de ingredientes de alto valor nutricional y funcional en una granja vertical situada en el centro de Barcelona. Esa experiencia previa permitió a sus fundadores entender los ingredientes desde su nacimiento: cómo se cultivan, cómo se comportan, qué trazabilidad tienen y cómo pueden trasladarse a fórmulas cosméticas con una función concreta. Para Barriers, el origen no es un argumento añadido, sino una parte esencial del valor real del producto.

El cultivo en entorno controlado permite optimizar factores como la luz, la humedad y los nutrientes, favoreciendo una mayor consistencia y calidad de la materia prima. Esa relación directa con el ingrediente se traduce en fórmulas desarrolladas junto a laboratorios especializados, donde se unen visión de marca, conocimiento técnico, seguridad, estabilidad y eficacia.

Menos promesas, más coherencia

Barriers se dirige a personas que buscan cuidar su piel desde un enfoque inteligente, basado en la ciencia, la calidad y una relación más honesta con la belleza. La marca evita los mensajes basados en la ansiedad estética o las promesas milagro, y apuesta por la educación, la confianza y el cuidado a largo plazo. Su filosofía “cultivate it” se basa en la paciencia, la constancia y la idea de nutrir la piel en lugar de corregirla de forma agresiva.

Además, la marca integra un enfoque responsable, priorizando la calidad frente al exceso, el largo plazo frente a la inmediatez y la coherencia en sus decisiones. Forma parte de 1% for the Planet, reforzando su compromiso con un impacto positivo más allá del cuidado de la piel.

“Eat Your Skincare”, una colaboración con el restaurante Fugaz

Durante todo el mes de junio, Barriers y el restaurante barcelonés Fugaz presentan “Eat Your Skincare”, un plato efímero que traslada al territorio gastronómico la filosofía de la marca: entender el cuidado de la piel desde una visión más amplia del bienestar, donde también influyen la alimentación, el descanso, el estilo de vida y los hábitos diarios.La colaboración nace de una idea compartida: la salud de la piel depende de un conjunto de hábitos cotidianos que construyen equilibrio desde dentro y desde fuera. Bajo esta visión, Barriers y Fugaz han creado una ensalada de melocotón a la brasa, ricotta y pesto Barriers, elaborada con microbrotes cultivados en la granja vertical urbana de la marca en Barcelona. Una propuesta de temporada que busca conectar alimentación, cuidado de la piel y bienestar como parte de un mismo enfoque de cuidado integral. El plato estará disponible en Fugaz durante todo el mes de junio.

Esta acción se suma a la presencia de Barriers en el Fan Village de F1 durante el GP de Cataluña en Plaza de Cataluña, donde la marca ofreció muestras de producto y acercó su universo de skincare al público.

Los tres productos de Barriers ya están disponibles a través de su página web con envíos a todo el mundo.

Contacto

Emisor: Barriers

Contacto: Barriers

Email de contacto: hola@grapastudio.es