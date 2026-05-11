Beatbot lanza una nueva generación de robots para la limpieza de piscinas

Robótica inteligente para piscinas - @Beatbot 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Con motivo de su aniversario 2026, Beatbot —una de las marcas de más rápido crecimiento en el sector de la robótica inteligente para piscinas— presenta su nueva Colección Aniversario, una completa gama diseñada para simplificar la limpieza avanzada de piscinas para todo tipo de usuarios. Esta oferta de temporada, disponible del 11 al 24 de mayo con descuentos de hasta 800 €, refuerza la misión de la marca de ofrecer menos trabajo manual, mayor comodidad y un rendimiento de limpieza fiable en todo momento

Madrid, 11 de mayo de 2026.- En el segmento de gama alta, la Serie AquaSense se erige como una auténtica oferta insignia, que destaca por su innovación de alta gama y su automatización avanzada de última generación. El AquaSense X ofrece una cobertura total gracias a su navegación inteligente, su funcionamiento autónomo y sus funciones de autolimpieza integradas. Diseñado para usuarios exigentes, representa una mejora de lujo y se posiciona como la solución con la mejor relación calidad-precio en el ámbito de la limpieza avanzada de piscinas.



El AquaSense 2 Ultra mejora este enfoque con un potente sistema 5 en 1 que combina el rendimiento de limpieza con la clarificación del agua, lo que garantiza una mejor calidad del agua y un cuidado de élite de la piscina. En conjunto, estos modelos redefinen las expectativas en materia de limpieza inalámbrica de piscinas, ofreciendo un mantenimiento fluido y totalmente automatizado.



Además de este posicionamiento de gama alta, la serie Sora ofrece una excelente opción para los usuarios que buscan una actualización inteligente a un precio más asequible. El Sora 70 ofrece una avanzada limpieza 4 en 1 que abarca el suelo, las paredes, la línea de flotación y la superficie, lo que garantiza una cobertura completa incluso en zonas poco profundas. Su función Smart Surface Parking reduce aún más la manipulación, lo que contribuye a disminuir el trabajo manual y a mejorar la comodidad del usuario.



El Sora 30 constituye una opción práctica, ya que ofrece una eficaz limpieza 3 en 1 y un diseño galardonado, lo que lo convierte en una mejora ideal para principiantes para aquellos usuarios que desean dar el salto desde dispositivos básicos. Por su parte, el Sora 10 ofrece una solución sencilla e intuitiva centrada en una limpieza fiable, lo que pone el mantenimiento automatizado de piscinas al alcance de un público más amplio.



En todas sus líneas de productos, Beatbot combina rendimiento, durabilidad y excelencia en el diseño. Con productos galardonados y garantías de hasta tres años, la marca consolida su posición en el sector de la robótica inteligente para piscinas.



Impulsada por la innovación, con cerca de 500 patentes y una sólida cultura de I+D, Beatbot sigue liderando la evolución de la limpieza avanzada de piscinas, ofreciendo soluciones que funcionan sin esfuerzo en segundo plano, lo que permite a los usuarios disfrutar de su piscina con confianza y tranquilidad.

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