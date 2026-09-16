bettair logra 9 premios AIRLAB por su tecnología de calidad del aire

(Información remitida por la empresa firmante)

bettair obtiene 9 premios AIRLAB 2025 y refuerza la proyección internacional de la tecnología española de calidad del aire

La compañía logra el mejor resultado global en las evaluaciones realizadas en Francia, Ghana e India y en estaciones ferroviarias subterráneas. Su tecnología está desplegada en más de 100 ciudades de más de 30 países.

Tres Cantos, 16 de septiembre de 2026.

bettair, compañía tecnológica española especializada en monitorización avanzada de la calidad del aire y participada por dnota, ha obtenido nueve premios en la quinta edición del AIRLAB Microsensors Challenge 2025, una evaluación internacional independiente impulsada por AIRLAB Solutions y Airparif que analiza el comportamiento de diferentes tecnologías de monitorización en condiciones reales.

En esta edición se evaluaron 47 modelos de microsensores procedentes de África, Norteamérica, Asia y Europa. Las pruebas se desarrollaron en París (Francia), Accra (Ghana) y Bangalore (India) y, por primera vez, incorporaron un escenario específico en estaciones ferroviarias subterráneas de Île-de-France.

Bettair obtuvo el mejor resultado global en Outdoor Air Monitoring en Francia, Ghana e India, así como el mejor resultado global en el nuevo escenario ferroviario subterráneo. A estos cuatro reconocimientos se sumaron otros cinco premios en diferentes categorías, hasta alcanzar los 9 premios AIRLAB 2025.

MÁS DE 100 CIUDADES EN 30 PAÍSES

Los resultados de AIRLAB refuerzan la trayectoria internacional de una tecnología desarrollada en España que actualmente está desplegada en más de 100 ciudades de más de 30 países.

Bettair desarrolla redes de monitorización distribuida que permiten complementar las estaciones convencionales de calidad del aire con un mayor número de puntos de medida, proporcionando información con mayor resolución espacial sobre cómo varía la contaminación dentro de una ciudad, un entorno industrial o una infraestructura.

La tecnología cuenta con una amplia implantación en España. Gijón, Elche, Las Rozas, Girona, Baeza, Santander, Orihuela, Motril y Ciutadella de Menorca, junto con diferentes proyectos en Mallorca, entre otras localizaciones, disponen de tecnología Bettair.

A ellos se suman proyectos en entornos específicos como el Puerto de Tarragona; el despliegue relacionado con las Zonas de Bajas Emisiones de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), con presencia en municipios como Terrassa, Lleida, Mataró, Rubí o Granollers; y la monitorización de calidad del aire y ruido ambiental durante las obras del nuevo circuito MADRING de Fórmula 1, en Madrid.

También se incorporan nuevas adjudicaciones, como la reciente de Ciudad Real, mientras que internacionalmente Bettair cuenta con referencias en ciudades como Roma y Nueva York, entre otras.

UNA VALIDACIÓN INDEPENDIENTE EN TRES CONTINENTES

La relevancia de AIRLAB reside en que las tecnologías se evalúan de forma independiente y bajo condiciones próximas a su utilización real. Su metodología no considera únicamente la precisión y, dependiendo de las categorías, incorpora factores como utilidad, usabilidad, coste y huella ambiental.

Las diferencias de temperatura, humedad, concentraciones y fuentes de emisión entre Francia, Ghana e India permiten comprobar el comportamiento de una misma tecnología bajo condiciones ambientales muy diferentes.

Los resultados dan continuidad a AIRLAB 2023, cuando Bettair ya fue reconocida por la elevada precisión de su tecnología multiparamétrica para monitorización exterior tras las evaluaciones realizadas en París y Bangkok.

“Recibir nueve premios AIRLAB es un reconocimiento extraordinario para todo el equipo de Bettair. Pero, más allá del número, lo especialmente relevante es la consistencia de los resultados. La misma tecnología ha sido evaluada de forma independiente en Francia, Ghana e India, bajo condiciones muy diferentes, y además en un entorno ferroviario subterráneo”, afirma Josep Perelló, CEO y cofundador de Bettair. “Volver a AIRLAB dos años después del reconocimiento obtenido en 2023, con una evaluación internacional más amplia y diversa, y conseguir nueve premios refuerza el trabajo realizado en precisión, robustez, tratamiento del dato y capacidad de adaptación a diferentes entornos”, añade Perelló.

HACIA REDES HÍBRIDAS DE CALIDAD DEL AIRE

Para dnota, la evolución de la monitorización ambiental no consiste en sustituir las estaciones oficiales de referencia, sino en complementarlas con redes distribuidas de alta resolución.

La compañía integra instrumentación de referencia de fabricantes internacionales como Thermo Scientific, Digitel y Synspec con tecnología Bettair, meteorología, comunicaciones, plataformas de datos y modelización.

“Las estaciones de referencia continúan siendo fundamentales por su calidad metrológica y trazabilidad. Las redes distribuidas aportan otra dimensión: permiten multiplicar los puntos de medida y entender qué ocurre entre las estaciones tradicionales. El futuro está en integrar ambas tecnologías”, explica Oscar Navarro, Managing Director de dnota. “Nuestra visión es avanzar hacia redes híbridas que combinen instrumentación de referencia y tecnología Bettair con datos, modelización e inteligencia artificial. Queremos evolucionar de medir la contaminación a comprenderla mejor, anticipar situaciones y facilitar la toma de decisiones: medir, entender, predecir y actuar”, añade Navarro.

HARMONIE: IA, GEMELOS DIGITALES Y SALUD

Un ejemplo de esta evolución es HARMONIE (Health Assessment Refinement for Mitigating Noise and Air Quality Effects), proyecto europeo en el que participa Bettair, coordinado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y financiado por Horizon Europe.

El proyecto reúne a 19 entidades de ocho países para desarrollar herramientas destinadas a comprender y reducir los efectos de la contaminación atmosférica y acústica sobre la salud.

HARMONIE desarrollará dos gemelos digitales complementarios: uno estudiará cómo los contaminantes inhalados se desplazan y depositan en el sistema respiratorio y otro combinará información sobre contaminación, movilidad, comportamiento y exposición a escala urbana para simular escenarios y evaluar potenciales medidas antes de implantarlas.

Bettair participa como socio tecnológico aportando capacidades de monitorización ambiental, datos de alta resolución, modelización urbana e integración de información.

El proyecto ejemplifica la evolución desde redes centradas principalmente en medir hacia nuevos sistemas que combinan calidad del aire, ruido, datos, modelización, inteligencia artificial y salud para apoyar la toma de decisiones.

Sobre dnota y bettair

dnota es una compañía española especializada en soluciones integrales para la monitorización y gestión de la calidad del aire. Su estrategia combina instrumentación de referencia y redes distribuidas con datos, modelización y nuevas herramientas digitales.

Bettair Cities es una compañía tecnológica española especializada en monitorización distribuida y de alta resolución de la calidad del aire. Su tecnología está desplegada en más de 100 ciudades de más de 30 países, con aplicaciones urbanas, industriales, de movilidad e infraestructuras.

Contacto de prensa: dnota | Bettair

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