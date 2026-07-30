Beyland revela cuáles son los países europeos donde más pueden ahorrar los trabajadores españoles - Beyland

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de julio.- Cada vez más españoles hacen las maletas rumbo a Europa en busca de lo que en casa no encuentran: un sueldo que permita ahorrar. Sin embargo, la mayoría elige destino guiándose por lo que se ha vuelto viral o por lo que le han contado, sin reparar en que el salario más alto no siempre es el que más dinero deja a fin de mes. Sobre esa idea, este artículo plantea un análisis comparativo de la capacidad de ahorro real en los principales destinos del continente, con la agencia Beyland como fuente experta en la materia.

El punto de partida es un espejismo extendido. Por las redes sociales circulan cifras que impresionan: se habla de sueldos de más de 4.200 euros brutos al mes en Suiza (el destino de moda), y de cantidades igualmente jugosas en Noruega, Austria, Alemania o Países Bajos. Según Beyland, la pregunta que casi nadie se formula antes de comprar el billete es otra: si en esos países se ahorra de verdad o si el coste de la vida se lo lleva todo. Un salario elevado, por sí solo, dice poco; lo determinante es lo que resta tras pagar el alquiler, la luz, el agua, el gas, la comida, el transporte y el ocio.

De ahí que la agencia insista en la necesidad de calcular todos esos gastos antes de dar el paso, y no dejarse deslumbrar por una única cifra. En ese contexto, existen fórmulas que eliminan de la ecuación las partidas que más pesan: los programas de trabajo en Europa con alojamiento incluido, en los que el alquiler y los suministros (y, en muchos casos, también la comida) vienen resueltos, y en los que ni siquiera hay gasto de transporte porque el alojamiento se sitúa junto al centro de trabajo.

El espejismo del salario alto

Cada año, la Unión Europea publica a través de su portal de empleo EURES los salarios mínimos de todos sus países, y son la mejor foto de partida para comparar destinos. A 1 de enero de 2026, van desde los 620 euros de Bulgaria hasta los 2.704 de Luxemburgo, el más alto de la Unión. En el grupo de cabeza, por encima de los 1.500 euros mensuales, están Francia (1.823 €), Bélgica (2.112 €), Países Bajos (2.295 €), Alemania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) y Luxemburgo (2.704 €). España, con 1.381 euros, se queda en el pelotón de atrás.

Se usarán estas cifras como referencia a lo largo del artículo, pero conviene entender qué son exactamente: un suelo legal, lo mínimo que una empresa puede pagar, no lo que se cobra de verdad. En hostelería, los sueldos reales suelen situarse por encima de ese mínimo, y en destinos como Suiza (que ni siquiera tiene salario mínimo legal) pueden casi doblar la referencia europea. De hecho, cinco países entre los más atractivos (Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia) no fijan un mínimo por ley: allí los salarios se pactan por convenio colectivo y tienden a ser altos.

Los 5 países donde un español ahorra más

Sobre esa premisa, este análisis calcula lo que resta a fin de mes tras afrontar todos los gastos por cuenta propia (alquiler, luz, agua, gas, transporte, comida y algo de ocio) para un perfil de hostelería con habitación en piso compartido y un estilo de vida moderado. Los importes son aproximados y en ningún caso vinculantes, ya que varían según la ciudad, el contrato y el estilo de vida, pero el orden que dibujan resulta revelador.

Suiza. El que más paga, y aquí sí compensa. En hostelería, los convenios sectoriales sitúan los sueldos en torno a 3.400-4.200 CHF brutos, que dejan un neto aproximado de 3.400-3.800 CHF (unos 3.550-3.970 €). No obstante, el coste de la vida es elevado: una habitación cuesta entre 900 y 1.500 francos, el seguro médico obligatorio otros 300-450, a lo que se suman comida, transporte y suministros. Aun así, la capacidad de ahorro puede situarse entre 1.000 y 1.700 euros mensuales, una vez descontado el ocio. Noruega. Sueldos de los más altos del continente (un neto medio en hostelería de unos 2.900-3.300 €) y un coste de vida también elevado: la habitación ronda los 700-1.000 € y la cesta básica sin alquiler supera fácilmente los 1.200 €. Hechas las cuentas y el margen de ahorro se mueve entre 700 y 1.300 € al mes.

3-5. Alemania, Austria y Luxemburgo: el pelotón del equilibrio. En estos países los sueldos de hostelería son más modestos (netos aproximados de 1.650-1.900 euros), pero los gastos aprietan menos que en los grandes focos de tensión.

En Alemania, con una habitación de 500-700 euros y el abono nacional de transporte por 58 euros, suele quedar un margen de 400-900 euros.

Austria mantiene cifras similares, gracias sobre todo a Viena, con uno de los mercados de alquiler más asequibles de Europa por su extenso parque de vivienda social.

Y Luxemburgo, que combina el salario mínimo más alto de la Unión (2.704 euros) con transporte público gratuito en todo el país, compensa así unos alquileres muy caros y deja también un ahorro de entre 400 y 900 euros.

La comparación deja una sorpresa: ni Irlanda ni Países Bajos figuran entre los cinco primeros, pese a sus altos salarios mínimos. El elevado coste de la vivienda reduce su atractivo, por lo que trabajar fuera de las grandes ciudades suele ser una mejor opción. Incluso en Suiza, el alquiler absorbe buena parte del salario, lo que plantea una pregunta: ¿y si ese gasto pudiera eliminarse?

Beyland: el sueldo europeo sin el gasto que se lo come todo, desde 2010

Esa pregunta (¿y si el mayor gasto se pudiera eliminar?) es justo la que responde Beyland. La agencia, fundada en 2010, acumula más de 15 años gestionando programas de trabajo en hoteles en Europa, y su propuesta cambia por completo la ecuación que se acaba de ver: antes de subir al avión, el candidato ya tiene contrato firmado y alojamiento organizado por el hotel.

Los trabajadores no tienen que buscar alojamiento por su cuenta ni afrontar la incertidumbre de los primeros días. Llegan con el empleo y la vivienda ya organizados, lo que les permite empezar a trabajar desde el primer momento. Beyland colabora con hoteles rurales y de montaña que ofrecen alojamiento a sus empleados y, en muchos casos, también incluyen las comidas durante la jornada laboral, reduciendo aún más los gastos.Y aquí es donde el ranking se da la vuelta. En la cuenta que se hizo antes, el alquiler, los suministros y el transporte se llevaban más de la mitad del sueldo, incluso en los mejores destinos. Con Beyland, ese bloque de gasto casi desaparece: el alojamiento es en ocasiones gratuito y en otras se descuenta de la nómina, pero siempre a precio de empleado, muy por debajo del de mercado.

Además, el alojamiento se encuentra a poca distancia del trabajo, eliminando gastos de transporte y facilitando el ahorro. De este modo, el salario se mantiene, mientras que desaparece el principal gasto: la vivienda. Así, destinos como Irlanda o Países Bajos vuelven a ser opciones atractivas. Beyland ofrece oportunidades en países como Noruega, Alemania, Austria, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Francia y Luxemburgo, siempre con alojamiento y empleo gestionados desde el inicio.

La pregunta, por tanto, no es dónde se cobra más. Es dónde se ahorra de verdad. Y en esa cuenta, tener el alojamiento resuelto lo cambia todo.

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