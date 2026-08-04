Bionatur Air Filters desarrolla sistemas de filtración para el control de COVs en la industria - Bionatur Air Filters

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de agosto de 2026.-

El control de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) constituye una prioridad para numerosas industrias que buscan reducir sus emisiones atmosféricas y adaptarse a las exigencias medioambientales actuales. La presencia de estos contaminantes es habitual en procesos productivos de sectores como el químico, farmacéutico, alimentario, automoción o tratamiento de residuos, donde la calidad del aire y el cumplimiento normativo son aspectos cada vez más relevantes.

Los COVs pueden generarse durante operaciones de fabricación, almacenamiento o manipulación de sustancias químicas. Cuando estas emisiones no se controlan adecuadamente, pueden ocasionar problemas ambientales, olores persistentes y dificultades para cumplir los límites establecidos por la normativa vigente.

Con el objetivo de responder a estas necesidades, Bionatur Air Filters desarrolla sistemas especializados de filtración industrial y tratamiento de aire adaptados a las características de cada instalación. La empresa diseña soluciones que permiten reducir la concentración de contaminantes atmosféricos mediante tecnologías desarrolladas para aplicaciones industriales.

Cada proceso presenta unas condiciones de funcionamiento diferentes. Factores como el caudal de aire, la composición química de las emisiones, la temperatura o la humedad hacen necesario estudiar cada proyecto de forma individual para seleccionar el sistema de filtración más adecuado.

Por este motivo, Bionatur Air Filters realiza un análisis previo de las emisiones antes de definir la solución técnica, permitiendo adaptar los equipos a las necesidades específicas de cada planta industrial. Este enfoque facilita una mayor eficiencia en el tratamiento de COVs y en la reducción de olores industriales asociados a determinados procesos productivos.

Además del control de emisiones, los sistemas de filtración industrial contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones y ayudan a optimizar la gestión de los procesos relacionados con la depuración del aire.

La creciente evolución de la normativa medioambiental está impulsando la implantación de tecnologías capaces de ofrecer un control continuo de las emisiones industriales. En este escenario, disponer de soluciones adaptadas a cada instalación resulta un factor determinante para mantener la eficiencia operativa y facilitar el cumplimiento de los requisitos ambientales.

Gracias a su experiencia en filtración industrial, tratamiento de aire y eliminación de COVs, Bionatur Air Filters continúa desarrollando soluciones destinadas a diferentes sectores industriales que requieren sistemas eficaces para el control de emisiones y la mejora de la calidad del aire.

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