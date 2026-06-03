Bionatur Air Filters desarrolla soluciones avanzadas para la eliminación de COVs industriales - Bionatur Air Filters

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de junio de 2026.-

La presencia de compuestos orgánicos volátiles (COVs) se ha convertido en uno de los principales retos para numerosas industrias que necesitan controlar emisiones, reducir olores y cumplir con las normativas medioambientales actuales. Sectores como la industria química, farmacéutica, alimentaria, automoción, tratamiento de residuos o plantas de producción trabajan diariamente con emisiones que pueden afectar tanto a la calidad del aire como al rendimiento de las instalaciones.

Los COVs se generan durante distintos procesos industriales y, cuando no se tratan correctamente, pueden provocar problemas ambientales, molestias por olores, riesgos para los trabajadores y dificultades para cumplir con los límites de emisión exigidos por la legislación.

Ante esta situación, Bionatur Air Filters apuesta por soluciones especializadas para el tratamiento de aire industrial y la eliminación de contaminantes atmosféricos, desarrollando sistemas adaptados a las necesidades reales de cada cliente.

La compañía trabaja con tecnologías diseñadas para reducir emisiones industriales y mejorar la calidad del aire en entornos productivos, ofreciendo soluciones eficientes para instalaciones que requieren un control continuo de gases y partículas contaminantes.

Uno de los factores más importantes en el tratamiento de COVs es que cada industria presenta condiciones diferentes. El tipo de contaminante, el caudal de aire, la temperatura o la concentración de emisiones obligan a diseñar sistemas personalizados capaces de garantizar un funcionamiento eficaz y estable.

Por ello, Bionatur Air Filters desarrolla proyectos a medida para la eliminación de olores industriales, filtración de aire y tratamiento de emisiones contaminantes, ayudando a las empresas a optimizar sus procesos ambientales sin afectar la productividad de sus instalaciones.

Además de mejorar el cumplimiento normativo, los sistemas de filtración y tratamiento de aire permiten reducir el impacto ambiental de la actividad industrial y mejorar las condiciones de trabajo dentro de las plantas de producción.

Cada vez más empresas buscan soluciones que no solo eliminen emisiones, sino que también aporten eficiencia operativa, reducción de incidencias y una mejora global de la sostenibilidad industrial.

En este contexto, Bionatur Air Filters continúa consolidándose como una empresa especializada en filtración industrial y tratamiento de aire, ofreciendo soluciones orientadas a la eliminación de COVs, control de olores y mejora de la calidad ambiental en instalaciones industriales.

Contacto

Emisor: Bionatur Air Filters

Contacto: Bionatur Air Filters

Número de contacto: +34 934 920 474