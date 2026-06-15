Black Star impulsa su estrategia de hidrógeno verde con foco en infraestructura y expansión

Black Star impulsa su estrategia de hidrógeno verde - Black Star

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star sitúa el hidrógeno verde en el centro de su hoja de ruta con un plan orientado a producción, logística e innovación energética. Ignacio Purcell Mena vincula esta iniciativa con una nueva etapa de desarrollo para la compañía

Madrid, 15 de junio de 2026.- Black Star impulsa una estrategia centrada en la producción y distribución de hidrógeno verde desde enclaves portuarios estratégicos de Europa y América Latina.



El plan, difundido públicamente por Ignacio Purcell Mena, plantea el desarrollo de corredores energéticos conectados con rutas comerciales internacionales y orientados a mercados de alta demanda.



Según la información difundida sobre esta línea de trabajo, el desarrollo contempla plantas de electrólisis alimentadas por energía renovable, sistemas de almacenamiento de alta capacidad y terminales portuarias adaptadas para el manejo seguro del hidrógeno.



Este avance se alinea con el perfil de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros.



"El hidrógeno verde no es solo una alternativa tecnológica, es una oportunidad histórica para cambiar la matriz energética mundial", afirma Ignacio Purcell Mena.



Black Star integra infraestructura, logística e innovación en su hoja de ruta

La apuesta de Black Star por el hidrógeno verde encaja con una estructura corporativa que sitúa la innovación, la sostenibilidad y la I+D+i entre los ejes de su modelo de desarrollo. En su web oficial, la compañía vincula esta evolución con tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno y con inversiones en energía limpia para la movilidad.



En paralelo, el plan refuerza la capacidad logística, la diversificación energética y la presencia de Black Star en mercados estratégicos de Europa y América Latina. La iniciativa se apoya en infraestructura, desarrollo tecnológico y expansión operativa como parte de una hoja de ruta orientada a innovación y sostenibilidad dentro del sector.



Con este avance, Black Star e Ignacio Purcell Mena sitúan el foco en una iniciativa con mayor proyección informativa: una estrategia de hidrógeno verde respaldada por planificación logística, infraestructura energética y desarrollo tecnológico.

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