Blau convierte la experiencia inmobiliaria en Mallorca en un recorrido físico por la casa antes de existir - BLAU PROJECTS

(Información remitida por la empresa firmante)

Palma de Mallorca, 18 de junio de 2026.-

Hay un espacio en Mallorca donde se puede caminar por una casa antes de que exista. Y la gente que lo ha visto no entiende cómo compraba sin esto.

La primera vez que se entra al espacio de Blau, se mira hacia abajo casi por instinto. En el suelo se ve una casa. No una maqueta, no una pantalla —el suelo. Los planos de la vivienda proyectados a su tamaño exacto, metro a metro, habitación a habitación. Se puede entrar al dormitorio y comprobar si el armario que se tiene en mente encaja. Puede pararse en medio del salón y entender, por fin, qué significa "42 metros cuadrados con salida a terraza".

Blau opera en una nave de 800 metros cuadrados en el polígono Son Bugadellas, en Mallorca. La zona de proyección de suelo ocupa 340 metros cuadrados. Hay también una pantalla vertical de 460 pulgadas —renders, alzados, vídeos, tours 360— y mobiliario real distribuido por el espacio: salones amueblados, dormitorios, cocinas. El acceso es suficientemente amplio para que entre un coche, lo que permite simular in situ la maniobra de aparcamiento. No es un detalle menor: quien ha buscado piso en Palma sabe que el garaje puede romper una operación.

La empresa es la única en España que proyecta planos arquitectónicos a escala 1:1, entre las pocas que existen en Europa con esta tecnología. Una afirmación que invita al escepticismo hasta que se ve el espacio. Después cuesta imaginar por qué no existía antes.

La brecha entre el plano y la realidad

El sector inmobiliario lleva décadas vendiendo abstracciones. Un plano en A4, un render con luz de tarde perfecta, una visita a un piso piloto que costó levantar y que no siempre se parece al tuyo. El comprador firma —o no firma— desde esa distancia. Las dudas sobre distribuciones, sobre si una habitación es habitable o meramente rectangular, sobre si el baño tiene espacio para moverse, suelen resolverse tarde. A veces, después de escriturar.

Blau acorta esa distancia y elimina buena parte de la incertidumbre antes de que haya nada que lamentar. Un promotor puede llevar a sus clientes a recorrer el proyecto antes de construirlo. Una agencia puede usar el espacio para que un comprador entienda exactamente qué está comprando en una vivienda a reformar. Un arquitecto puede ajustar distribuciones en tiempo real, con el cliente delante, sobre el suelo proyectado.

Algunas de las agencias inmobiliarias, promotoras y estudios de arquitectura más relevantes de Mallorca ya trabajan con ellos. El argumento es claro: un cliente que ha caminado su futura vivienda toma decisiones más rápidas y con menos arrepentimiento posterior. Un promotor que ha revisado la distribución sobre el suelo antes de construir evita cambios costosos en obra.

Lo que no es

Vale la pena decirlo: Blau no sustituye al arquitecto, ni compite con los renders. Los renders también se proyectan aquí, en esa pantalla de 460 pulgadas que convierte cualquier imagen en algo difícilmente ignorable. La propuesta no es que la visualización tradicional esté mal —es que hay una capa de comprensión que solo aparece cuando la escala es real y es posible moverse dentro de ella. El espacio tiene además capacidad para sesiones de trabajo conjuntas entre promotores, arquitectos e inmobiliarias —algo que el sector necesita más de lo que reconoce, dado lo habitual que es que cada parte del proceso maneje una lectura distinta del mismo proyecto.

Una pregunta razonable

¿Por qué Mallorca, por qué una empresa independiente, por qué un espacio de estas dimensiones y por qué ahora? Porque hacía falta alguien con la determinación de apostarlo todo por una idea que, hasta que se ve, suena un poco a exceso. La familia Payeras lo hizo desde aquí, y el resultado es difícil de discutir una vez que lo has visto.

Ahora que existe, cuesta prescindir de ello.

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