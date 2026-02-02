Blossom Investment Group afianza su posición en el mercado inmobiliario premium en Madrid

Madrid, 2 de febrero de 2026.-

Blossom Investment Group consolida su posicionamiento como uno de los actores emergentes más sólidos del mercado inmobiliario premium en Madrid, respaldado por un equipo altamente especializado y una cartera de proyectos estratégicos en algunas de las zonas más demandadas.

Tras varios meses de intensa actividad y crecimiento sostenido, la compañía refuerza su presencia en el sector con desarrollos premium como: La Moraleja, Monte de las Encinas y Las Lomas (Boadilla del Monte), Duque de Rivas (Madrid centro), y La Finca (Pozuelo de Alarcón) que reflejan su visión de largo plazo basada en arquitectura contemporánea, valor patrimonial y excelencia en la ejecución.

Uno de los pilares fundamentales del crecimiento de Blossom Investment Group ha sido la consolidación de un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en gestión de activos prime, promoción inmobiliaria, arquitectura e inversión.

Este enfoque permite a la firma abordar cada proyecto desde una perspectiva integral: desde la selección estratégica del suelo hasta el diseño arquitectónico, la ejecución de obra y la comercialización final, garantizando un control total del proceso y un estándar homogéneo de calidad.

“En Blossom entendemos cada proyecto como una inversión patrimonial, no como una operación inmobiliaria aislada. Nuestro objetivo es crear activos que mantengan y aumenten su valor en el tiempo”, señalan desde la dirección de la compañía.

El proyecto de La Moraleja representa una de las apuestas más ambiciosas de la promotora Blossom Home Design junto a Factum Investment en el segmento residencial de alto nivel. Ubicado en una de las zonas más exclusivas del norte de Madrid, este desarrollo combina privacidad, diseño contemporáneo y una cuidada integración paisajística. La vivienda ha sido concebida como una pieza arquitectónica única, donde la amplitud de los espacios, la luz natural y la selección de materiales nobles refuerzan una propuesta orientada al comprador prime que busca discreción, exclusividad y calidad de vida.

En Monte de las Encinas y Las Lomas, Blossom Home Design se posiciona como uno de los protagonistas de la transformación de estas históricas urbanizaciones como un nuevo enclave residencial premium. La compañía impulsa actualmente varios desarrollos residenciales de alto nivel dentro de estas urbanizaciones, proyectos con seguridad y amplias parcelas independientes, alineados con su visión de arquitectura contemporánea, integración paisajística y valor patrimonial. Este proyecto se enmarca en un contexto de fuerte demanda y escasez de suelo disponible en la zona, lo que está impulsando una notable revalorización del mercado residencial de alto nivel en el noroeste de Madrid.

El proyecto de Duque de Rivas, en pleno centro de Madrid, supone la incursión de Blossom Real Estate como comercializadora en ubicaciones históricas prime. Este proyecto promovido por Qhomes está orientado a crear una vivienda singular, donde el respeto por la arquitectura original convive con soluciones contemporáneas de diseño, confort y eficiencia energética, adaptadas al nuevo comprador urbano de alto poder adquisitivo.

Dentro de su cartera de proyectos, Blossom Investment impulsa también La Finca, una iniciativa que refleja su modelo de trabajo más personalizado y su capacidad para acompañar al cliente en todo el proceso de creación de una vivienda exclusiva. Bajo la línea de Blossom Consultoría y Gestión, la compañía desarrolla proyectos residenciales desde la fase inicial de conceptualización hasta la entrega final, ofreciendo un servicio integral “llave en mano” que abarca la selección del suelo, el diseño arquitectónico, la dirección de obra, la gestión de licencias, la coordinación de proveedores y la supervisión completa del proyecto.

“Cada vez más clientes buscan un interlocutor único que les permita despreocuparse de la complejidad técnica y administrativa de un proyecto residencial de alto nivel. En Blossom hemos estructurado un modelo que ofrece esa tranquilidad, sin renunciar a la excelencia arquitectónica y al rigor inversor”, señalan desde la compañía.

Con estos proyectos, Blossom refuerza un modelo de crecimiento basado en la selección de ubicaciones prime con alto potencial de revalorización, el diseño arquitectónico como elemento diferencial, la creación de activos inmobiliarios con valor patrimonial estable y un enfoque integral que garantiza control de calidad en todas las fases.

De cara a los próximos meses, Blossom prevé ampliar su cartera de proyectos en nuevas ubicaciones prime, reforzar su equipo y continuar avanzando en su posicionamiento como firma de referencia en el segmento del lujo residencial.