Del boca a boca al QR: Calculatuindemnizacion digitaliza la recomendación - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.- La legaltech española lanza CTI Rewards, un programa integrado en su App que permite recomendar sus servicios mediante enlaces y códigos QR, seguir el estado de las recomendaciones y acumular puntos canjeables por tarjetas regalo de marcas reconocidas.

El boca a boca ha sido tradicionalmente una de las principales vías de recomendación en los servicios jurídicos. Ahora, Calculatuindemnizacion digitaliza esta práctica a través de su App con el lanzamiento de CTI Rewards, un nuevo programa que permite recomendar sus servicios y obtener recompensas por ello.

La iniciativa está abierta a cualquier persona, haya sido cliente o no de la compañía, y permite compartir recomendaciones mediante un enlace personalizado o un código QR. Cuando una recomendación se traduce en la contratación de los servicios de Calculatuindemnizacion, el usuario recibe puntos que puede canjear por recompensas de distintas marcas y plataformas que forman parte del ecosistema.

Con esta nueva funcionalidad, la compañía amplía las posibilidades de su aplicación móvil y abre una nueva vía de participación que conecta la recomendación personal, la tecnología y las recompensas en un mismo entorno digital.

De recomendar a alguien a seguir la recomendación desde el móvil

Hasta ahora, recomendar un servicio jurídico podía ser tan sencillo como compartir un teléfono o facilitar el contacto de una empresa a un familiar, amigo o conocido. Sin embargo, quien realizaba esa recomendación normalmente no disponía de ninguna herramienta para conocer su evolución.

CTI Rewards digitaliza ese proceso mediante un sistema de recomendaciones identificadas que permite al usuario compartir su enlace o código QR y consultar posteriormente el estado de las personas referidas.

El funcionamiento es sencillo: cualquier persona puede acceder al apartado CTI Rewards de la App, registrarse y obtener su identificador personal para comenzar a recomendar los servicios de la compañía.

Desde su espacio privado puede consultar cuántas recomendaciones ha realizado, cuáles se encuentran pendientes y cuáles han terminado en una contratación, sin acceder a los datos personales de las personas recomendadas.

De esta manera, una práctica tan habitual como recomendar un servicio de confianza se convierte en una experiencia digital con seguimiento y recompensas.

Un programa de recompensas abierto a cualquier usuario

Una de las particularidades de CTI Rewards es que no exige haber sido cliente de Calculatuindemnizacion para participar.

El programa está dirigido a cualquier persona que quiera recomendar sus servicios a alguien que haya sufrido un accidente de tráfico y pueda necesitar asesoramiento para reclamar una indemnización.

Por cada recomendación que se convierta en un expediente contratado y admitido, el usuario obtiene 1.000 puntos, que se incorporan a su saldo y pueden utilizarse para acceder al catálogo de recompensas disponible en la aplicación.

Este catálogo incluye tarjetas regalo, suscripciones y otros beneficios vinculados a marcas y plataformas como Amazon, Netflix, Apple, Uber, Airbnb, Nike, Zalando o Google Play, entre otras.

Los usuarios pueden consultar las opciones disponibles, seleccionar la recompensa que les interese y realizar el canje directamente desde la App. Además, disponen de un historial de movimientos donde pueden revisar los puntos obtenidos y utilizados.

El objetivo es que recomendar un servicio útil para otra persona también pueda traducirse en un beneficio para quien lo recomienda.

La confianza compunto de partida de una nueva experiencia digital

El lanzamiento de CTI Rewards responde a una evolución en la forma de relacionarse con los usuarios, especialmente en sectores donde la confianza y la experiencia personal tienen un peso importante en la decisión de contratación.

En el ámbito de las reclamaciones por accidentes de tráfico, muchas personas desconocen sus derechos o no saben a quién acudir para solicitar una indemnización por accidente de coche. En ese contexto, la recomendación de alguien cercano puede ser decisiva para dar el primer paso.

“En nuestro sector, la confianza siempre ha sido fundamental. Muchas personas llegan a nosotros porque alguien de su entorno les ha recomendado nuestros servicios. Con CTI Rewards queremos trasladar esa forma de recomendarnos al entorno digital, hacerla más sencilla y reconocer también a quienes nos ayudan a llegar a otras personas que pueden necesitarnos”, explica Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnizacion.

La iniciativa permite así dar continuidad a una relación que no tiene por qué terminar cuando finaliza una reclamación, al tiempo que abre la participación a personas que todavía no han utilizado los servicios de la compañía.

Una App que amplía su papel más allá de la gestión de expedientes

CTI Rewards se incorpora a la estrategia de desarrollo de la App de Calculatuindemnizacion, concebida como un entorno digital que reúne distintas herramientas relacionadas con los accidentes de tráfico.

La aplicación permite realizar una primera estimación de la indemnización, acceder a funcionalidades de cálculo apoyadas en inteligencia artificial y, en el caso de los clientes, consultar el estado de su expediente, aportar documentación, firmar documentos y mantenerse informados sobre la evolución de su reclamación.

Con la incorporación de CTI Rewards, la plataforma añade una nueva dimensión: la posibilidad de participar en su ecosistema sin necesidad de tener una reclamación abierta.

Esta evolución responde a una visión más amplia de la digitalización del sector, en la que las aplicaciones dejan de ser exclusivamente herramientas de gestión para convertirse también en espacios de relación y participación.

Del cálculo de una indemnización a la gestión de un expediente y, ahora, a la recomendación digital, Calculatuindemnizacion continúa ampliando las posibilidades de su App alrededor de las necesidades de los accidentados y de las personas que pueden ayudarles.



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