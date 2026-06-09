Booster desarrolla un radar interactivo para medir el uso de la inteligencia artificial en el trabajo - Booster by FreshPeople

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio 2026.- La Inteligencia Artificial ya no es una tecnología del futuro; está integrada de forma masiva en el día a día de millones de oficinas. Sin embargo, más allá de saber abrir una pestaña de chat, los profesionales no siempre saben cómo se relacionan con ella a la hora de resolver problemas o tomar decisiones. Para responder a esta pregunta, la tecnológica española Booster ha lanzado Booster AI Insights, un radar interactivo del mercado diseñado para que cualquier profesional descubra de forma gratuita su verdadera identidad y competencias digitales.

El objetivo de la herramienta es desmitificar la IA y alejarla de los tecnicismos complejos para llevarla al terreno práctico. A diferencia de las auditorías corporativas frías o los exámenes teóricos aburridos de preguntas múltiples (donde el usuario suele responder "lo que queda bien"), Booster ha desarrollado un entorno interactivo basado en la narrativa de una "galaxia digital", donde cada tipo de profesional aporta una fuerza distinta y necesaria al ecosistema laboral.

Más que un test: Un simulador conductual de toma de decisiones

El valor diferencial de este radar radica en cómo extrae los datos. La plataforma sitúa al profesional ante un simulador con retos cotidianos que debe resolver en apenas 15 minutos a través de cuatro dinámicas muy ágiles.

En una prompt-battle el usuario se enfrenta al reto de dar instrucciones a una máquina. Se mide la capacidad para estructurar el contexto, asignar roles y marcar límites claros para obtener el mejor resultado al primer intento.

Además, detecta la alucinación mediante un juego de agudeza visual que recrea la interacción con un asistente digital poco fiable. Evalúa el pensamiento crítico del usuario y su capacidad para no dejarse engañar por datos inventados o fallos de lógica perfectamente redactados por la máquina.

Al mismo tiempo el radar incluye una función de delegar versus hacer, con una dinámica de arrastrar y soltar tareas que mide el nivel de confianza y la gestión del riesgo del profesional. De esta manera, es posible saber qué procesos automatiza con los ojos cerrados, cuáles decide supervisar en modo copiloto y qué tareas considera que exigen un control 100% humano.

Por último, itera el output. Un escenario donde el primer resultado de la IA se queda a medias. Evalúa la persistencia y la capacidad de optimización del usuario, midiendo si sabe cómo guiar a la tecnología hacia la excelencia o si acepta un trabajo mediocre por comodidad.

La ciencia detrás del radar: Rúbricas deterministas sin sesgos

Detrás de esta interfaz lúdica se esconde una robusta matriz de evaluación de competencias diseñada por expertos en tecnología y comportamiento organizacional. El motor del radar analiza en tiempo real variables críticas como el sesgo de automatización, la resistencia al cambio, la agilidad de adopción y la eficiencia operativa.

Para garantizar la máxima transparencia, Booster ha tomado una decisión de diseño firme: aquí ninguna IA juzga a los humanos. El sistema que procesa las respuestas es 100% determinista, basado en reglas fijas y rúbricas matemáticas tradicionales. Al eliminar los modelos probabilísticos en la evaluación, se garantiza un proceso libre de sesgos algorítmicos o biométricos. El juego no analiza la cámara, ni la voz, ni los datos personales de los usuarios; y ninguna respuesta se utiliza para entrenar modelos externos.

Un mapa de fortalezas donde no existen "perfiles malos"

Tras analizar las reacciones y decisiones en los simuladores, el radar ubica al usuario dentro de un ecosistema de 7 perfiles profesionales únicos. La gran premisa del producto es la neutralidad: no hay resultados negativos ni perfiles mejores que otros.

El sistema descarta las evaluaciones punitivas para centrarse exclusivamente en la ventaja competitiva de la persona. El resultado final puede revelar desde perfiles altamente disruptivos (capaces de reestructurar flujos de trabajo completos y arrastrar a sus equipos hacia la innovación), hasta perfiles extremadamente analíticos, prudentes y rigurosos, que actúan como un escudo ético y de control de calidad imprescindible para que los procesos críticos de la empresa nunca fallen.

"No existe una única forma correcta de utilizar la Inteligencia Artificial, y ese es el gran mensaje de este lanzamiento", explica Laura León, COO & CPO de Booster. "Unos profesionales aportan una velocidad de ejecución brutal, otros un criterio de auditoría incalculable o una gran capacidad para mantener la estabilidad del negocio en plena tormenta digital. El verdadero valor de este radar es que ayuda a las personas a descubrir su superpoder real frente a la máquina para dejar de usar la tecnología a ciegas y empezar a potenciar sus fortalezas reales", añade.

El diagnóstico ya está abierto al público general y se puede realizar de forma totalmente gratuita. Al terminar, la plataforma genera de inmediato una tarjeta visual de rendimiento con datos específicos de afinidad (lista para compartir en redes profesionales como LinkedIn o X) y un informe de competencias completo que incluye quick wins y consejos prácticos que el usuario puede empezar a aplicar en su puesto de trabajo al día siguiente.

El test interactivo está disponible en la plataforma de Booster.



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