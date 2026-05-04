BP - Boutique Penal consolida su presencia en la Costa del Sol - BP - Boutique Penal

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma especializada analiza las tipologías delictivas con mayor incidencia en los juzgados de la provincia, destacando el repunte en delitos contra la libertad sexual o todo el área del derecho penal económico

Málaga, 4 de mayo de 2026. – El panorama judicial en el sur de España atraviesa una etapa de especial complejidad. La singularidad socioeconómica de la provincia ha derivado en un incremento de procedimientos que requieren una alta especialización técnica. En este contexto, la firma BP - Boutique Penal ha reforzado su estructura operativa para dar respuesta a las principales tipologías de delitos que se comenten en la zona.

La presencia de abogados penalistas en Málaga se ha vuelto esencial para abordar una realidad donde el crimen organizado y los delitos de "cuello blanco" conviven con una creciente judicialización de asuntos de índole personal. La estrategia de la firma, liderada por el penalista Alejandro Seoane Pedreira, se centra en ofrecer una defensa de alta especialización y la personalización de cada caso. Unos servicios legales prestados por un equipo de 10 juristas entre los que se encuentra el catedrático de Derecho Penal Isidoro Blanco Cordero (of counsel).

El auge del derecho penal económico

Uno de los pilares de la actividad del despacho en la zona es el asesoramiento a directivos y entidades jurídicas. Los juzgados de instrucción de la zona han experimentado un aumento en causas relativas a estafas agravadas, blanqueo de capitales y delitos societarios.

La intervención de profesionales expertos en penal económico resulta determinante en estas fases iniciales, donde la correcta interpretación de informes contables y auditorías forenses puede suponer la diferencia entre el archivo de las actuaciones o la apertura del juicio oral. La firma destaca que la complejidad de estos delitos exige un conocimiento profundo del funcionamiento de los mercados y de la normativa vigente.

Rigor procesal en delitos contra la libertad sexual

Por otro lado, la criminalidad contra la libertad sexual continúa siendo una de las áreas de mayor sensibilidad en los tribunales. La evolución de la jurisprudencia y la todavía "reciente" reforma de la normativa han generado un escenario donde el derecho a la presunción de inocencia debe ser defendido con especial celo profesional.

En este ámbito, los especialistas en delitos sexuales de la firma aplican una metodología basada en la verificación rigurosa de las pruebas de cargo. Tal y como ha quedado acreditado en recientes sentencias absolutorias obtenidas por el despacho, la ausencia de corroboraciones periféricas y las contradicciones en los relatos acusatorios son elementos clave que las defensas especializadas deben hacer aflorar.

Una respuesta integral ante la gravedad de las penas

La problemática actual en los tribunales malagueños evidencia que muchos procedimientos llegan a la fase de plenario con debilidades probatorias que solo una defensa técnica y personalizada logra identificar. Desde BP - Boutique Penal, se subraya que en procesos donde las penas pueden alcanzar o superar la década de prisión, la especialización no es una opción, sino una necesidad imperativa para salvaguardar los derechos fundamentales de los investigados.

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