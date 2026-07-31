BP - Boutique Penal incorpora un abogado especializado para ofrecer defensa penal en chino en toda España - BP - Boutique Penal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.-

El despacho BP - BOUTIQUE PENAL dedicado en exclusiva al Derecho Penal quiere ir un paso más allá y facilitar la defensa de la comunidad china dentro del territorio nacional.

La firma, que asume la dirección letrada y la defensa dentro de todo el territorio nacional en procedimientos de especial gravedad y complejidad técnica, anuncia la incorporación de Fang Ji, abogado especializado en la defensa penal con atención directa en chino.

BOUTIQUE PENAL concentra su práctica en la defensa ante procesos penales graves que involucran delitos económicos de ámbito internacional (blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos societarios), así como delitos contra la Administración Pública, tráfico de drogas, homicidios y delitos sexuales. En este contexto de alta complejidad, la barrera lingüística y cultural ha representado históricamente un obstáculo crítico en la instrucción de estos procedimientos.

Asistencia penal técnica y directa: Un valor diferencial

La incorporación de Fang Ji al equipo de BP - BOUTIQUE PENAL es una respuesta directa a la necesidad del mercado de contar con una defensa penal rigurosa, profesional y directa para empresas e inversores de la comunidad china en España que se enfrentan a procesos penales de máxima gravedad. Este contacto directo entre el cliente y un abogado penalista permite mejorar el diseño de estrategias defensivas sólidas, precisas y culturalmente ajustadas a la realidad del cliente, sin pérdidas de información críticas durante la fase de instrucción o en el juicio oral.

Este nuevo servicio de Defensa penal en chino en España se despliega de forma para todo el territorio nacional ya que el despacho actúa cualquier juzgado o tribunal. No obstante, el principal foco de actividad se concentra en Madrid.

Declaraciones del socio director, Alejandro Seoane Pedreira:

"En BOUTIQUE PENAL buscamos la especialización técnica así como mejorar la relación con el cliente, con un objetivo claro: lograr la excelencia en cada caso.", subraya Alejandro Seoane Pedreira, socio director de la firma. "La incorporación de Fang no solo elimina una barrera idiomática que puede ser importante en algunos casos críticos, sino que nos permite ofrecer una defensa jurídica más humana y técnicamente rigurosa a toda la comunidad china que se encuentra en España"

Crecimiento sostenido y búsqueda de talento rigurosa

El despacho proyecta un crecimiento importante para los próximos años, manteniendo siempre su filosofía de equipos de trabajo formados por abogados penalistas en diferentes materias. Un objetivo que tienen previsto alcanzar con la incorporación paulatina de diferentes expertos.

Sobre BP - Boutique Penal

BP - BOUTIQUE PENAL es una firma de abogados penalistas en Madrid especializada de forma exclusiva en el Derecho Penal de alta complejidad técnica y gravedad procesal. Con un enfoque riguroso, profesional y personalizado, el despacho actúa en todo el territorio nacional, asumiendo la dirección letrada de defensas y acusaciones particulares en macrocausas ante la Audiencia Nacional y tribunales superiores, especialmente en delitos penales económicos, societarios y de ámbito internacional.

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