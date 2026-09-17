Bracket 360 Pasión por la ortodoncia y la odontología digital - Bracket360
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 17 de septiembre de 2026.-
El sector dental vive una profunda transformación marcada por la evolución de los tratamientos, la digitalización, la aparición de nuevas tecnologías y una competencia cada vez más intensa.
En este escenario, Bracket360, compañía española con más de 15 años de trayectoria especializada en ortodoncia, afronta una nueva etapa orientada a reforzar su especialización, ampliar las soluciones destinadas al profesional e incorporar nuevas tecnologías cuando aporten valor real a la práctica clínica.
Una evolución que mantiene intacta su identidad y que la compañía resume en un concepto: La Boutique de la Ortodoncia. No como referencia al lujo o al precio, sino como una forma de entender la especialización basada en seleccionar, conocer y cuidar aquello que se ofrece.
Marca propia y marcas especializadas bajo un mismo criterio
En ortodoncia convencional, Bracket360 ha desarrollado históricamente un modelo propio: localizar fabricantes especializados capaces de producir bajo su marca y seleccionar producto atendiendo a criterios de calidad, fiabilidad y relación calidad-precio.
Esta búsqueda ha llevado recientemente al equipo a la AAO Annual Session en Orlando, uno de los principales encuentros internacionales de ortodoncia, con el objetivo de evaluar fabricantes y posibles socios para nuevas líneas de producto.
Al frente de este proceso se encuentra Anona Ochoa-Lácar, fundadora y CEO de Bracket360, cuya trayectoria empresarial fue reconocida en 2021 con el Premio Mujer Empresaria Pyme del Año.
Cuando ponemos Bracket360 en un producto, nuestro nombre está ahí y tenemos que estar convencidos de lo que ofrecemos. Busco calidad y fiabilidad, pero también una buena relación calidad-precio para que tenga sentido para el profesional.
Cuando la compañía incorpora productos de terceros, el criterio pasa por seleccionar marcas y soluciones que hayan demostrado su funcionamiento y aporten valor a la práctica clínica.
No tenemos que poner Bracket360 en todo. Hay compañías extraordinariamente buenas desarrollando determinados productos. Si una solución funciona, mejora un procedimiento o facilita el trabajo del profesional, nuestro trabajo es conocerla, seleccionarla y recomendarla con criterio.
Marca propia y distribución seleccionada conviven así bajo una misma filosofía: no disponer de todo, sino saber por qué se incorpora cada solución.
Una visión de la ortodoncia que va más allá de alinear dientes
La evolución de Bracket360 parte también de una concepción amplia del tratamiento ortodóncico. La ortodoncia corrige maloclusiones, alineaciones, rotaciones, expansiones y otras alteraciones dentales y dentofaciales, pero el recorrido clínico no termina necesariamente al finalizar el movimiento dental.
El objetivo contempla función, salud, estabilidad y retención, además de una sonrisa armónica e integrada en las características faciales del paciente.
Por este motivo, Bracket360 amplía progresivamente su propuesta hacia soluciones que puedan acompañar al profesional desde el inicio del tratamiento hasta su acabado. Retención, higiene, estética dental, acabado o determinadas soluciones restauradoras pueden formar parte de ese recorrido cuando responden a necesidades reales del paciente y al criterio clínico.
La compañía descarta así evolucionar hacia un depósito generalista y centra su estrategia en identificar qué puede necesitar el profesional para completar un tratamiento de forma satisfactoria.
Esta perspectiva alcanza también a los alineadores. Bracket360 ha decidido no entrar directamente en su comercialización y centrarse en complementar estos tratamientos mediante soluciones vinculadas a attachments y adhesión, stripping, instrumental, auxiliares, acabado o retención.
No necesitamos vender el alineador para acompañar al profesional que trabaja con alineadores. Queremos aportar valor en todo aquello que rodea al tratamiento.
Para la compañía, ortodoncia convencional y alineadores no compiten, sino que constituyen técnicas que pueden convivir según el diagnóstico, las necesidades clínicas y el criterio del ortodoncista.
Digitalización y tecnología útil para la clínica
La odontología digital constituye otra línea de evolución, especialmente a través de flujos de trabajo chairside que integran escaneado intraoral, software, impresión 3D y nuevos materiales.
Bracket360 plantea esta área desde la perspectiva de soluciones completas y no de equipos aislados, valorando qué necesita realmente cada clínica y cómo puede incorporar la tecnología de manera útil.
No quiero vender una impresora y dejar una caja en una clínica. Quiero que el profesional entienda qué puede hacer con ella y cómo incorporarla realmente a su trabajo. La tecnología tiene sentido cuando se utiliza.
El chairside permite acercar a la clínica determinados procesos de diagnóstico, planificación y fabricación, aportando mayor autonomía y nuevas posibilidades dentro del recorrido del paciente.
La mirada clínica entra en Bracket360
La incorporación de la Dra. Catherine Miró Negrillo responde a otra de las líneas estratégicas de la compañía: introducir la perspectiva clínica en el análisis de producto y hacerla convivir con el conocimiento de mercado, fabricantes y distribución acumulado durante más de 15 años.
Su papel incluye pruebas y demostraciones, valoración clínica de nuevas soluciones y traslado de las necesidades reales del profesional a las decisiones de la empresa.
Después de tantos años trabajando en ortodoncia conozco el producto, el mercado y los fabricantes, pero no soy odontóloga y hay una mirada clínica que no me corresponde. Catherine aporta precisamente esa perspectiva, explica Anona Ochoa-Lácar.
La incorporación de una odontóloga permite combinar criterio empresarial, conocimiento de producto y experiencia clínica, además de reforzar el contacto directo con los profesionales.
No quiero que decidamos el catálogo únicamente desde un despacho o desde lo que nos cuenta un fabricante. Quiero que la clínica también entre en nuestras decisiones.
De este modo, la relación con el profesional se convierte también en una fuente de conocimiento para Bracket360, permitiendo probar soluciones, recoger feedback, detectar necesidades y orientar futuras incorporaciones.
Competir más allá del precio
En un mercado sometido a una fuerte presión sobre precios, Bracket360 considera esencial mantener una oferta competitiva y una buena relación calidad-precio, sin convertir el coste en el único argumento de compra.
El precio importa, por supuesto. Pero siempre puede aparecer alguien dispuesto a bajar un poco más. Quiero que el profesional tenga otras razones para trabajar con nosotros: que confíe en el producto, que podamos ayudarle a elegir y que sepa que seguimos ahí después de la venta.
Después de más de 15 años en el sector, Bracket360 afronta esta nueva etapa profundizando en su especialización y manteniendo una forma de trabajar basada en seleccionar, cuestionar y entender qué aporta realmente cada solución.
La Boutique de la Ortodoncia resume esta visión: una compañía especializada por elección, orientada a acompañar al profesional desde la selección del material y la incorporación de nuevas tecnologías hasta el resultado final del tratamiento.
Porque detrás de un bracket, un adhesivo, un escáner o una impresora existe una realidad que continúa siendo prioritaria: un profesional buscando el mejor resultado posible para su paciente.
Contacto
Emisor: Bracket360
Contacto: Bracket360
Número de contacto: 663 775 217