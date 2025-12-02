Brimer Vallès SL: reformas en Barcelona y Girona con los mejores acabados y profesionalidad

Jaime Rubio Mas, gerente de Brimer Vallès SL - Brimer Vallès SL

Barcelona, 02 de diciembre de 2025.-

Brimer Vallès SL, empresa con más de 30 años de trayectoria en el sector de la construcción y las reformas integrales, consolida su posicionamiento como empresa de reformas Barcelona y anuncia la ampliación oficial de sus servicios a toda la provincia de Girona. La compañía incorpora además la ejecución de trabajos verticales, ampliando su capacidad operativa en proyectos residenciales, comerciales y de obra nueva

Una empresa constructora con oferta global: reformas, obra nueva y mantenimiento

Brimer Vallès SL se ha convertido en un referente entre las empresas de reformas en Barcelona gracias a un catálogo de servicios altamente especializado. La compañía realiza reformas de viviendas, remodelaciones completas, reformas de chalets, reformas de baños, reformas de cocinas, obras en locales comerciales y proyectos en municipios como Barcelona, Girona y Sant Cugat.



Sus servicios abarcan, entre otros:



• Remodelaciones y reformas generales.



• Acabados exteriores y pintura de interiores.



• Cambio e instalación de baldosas y azulejos.



• Instalación de pladur, suelos y revestimientos para suelos.



• Reparación de suelos.



• Reparaciones e instalación de elementos de fontanería.



• Trabajos eléctricos y servicios auxiliares.



• Vertido de hormigón y construcción de anexos de viviendas.



• Construcción de casas de campo y edificios auxiliares.



• Construcción de viviendas nuevas, viviendas pequeñas y viviendas de lujo.



• Construcción e instalación de tejados.



• Diseño, creación de planos de viviendas y gestión integral de proyectos y licencias.



• Trabajos verticales para mantenimiento, impermeabilización y rehabilitación de fachadas.



"Brimer Vallès SL ofrece un servicio integral que combina experiencia técnica, materiales de calidad y una ejecución rápida y eficiente. El objetivo de la compañía es seguir siendo la empresa de reformas Barcelona de referencia para clientes que buscan confianza y resultados", afirma Jaime Rubio Mas, gerente de Brimer Vallès SL.



Ampliación a Girona: una demanda creciente en zonas residenciales

La decisión de ampliar la cobertura a Girona responde al aumento de proyectos en viviendas unifamiliares, casas de campo, segundas residencias y rehabilitaciones exteriores en distintos municipios de la provincia.



Según Jaime: "Muchos propietarios de Girona buscan una empresa con experiencia real en reformas integrales y obra nueva. La expansión de Brimer Vallès SL permite ofrecer un servicio más cercano y especializado en una zona donde la demanda ha crecido de forma notable".



Con esta estrategia, Brimer Vallès SL se consolida no solo como constructora Barcelona, sino también como un actor relevante para obras y reformas en toda la franja nordeste de Cataluña.



Motivos para elegir Brimer Vallès SL

La empresa subraya varios factores que la diferencian dentro del conjunto de empresas constructoras en Barcelona:



Experiencia contrastada

Más de tres décadas de actividad en construcción, reformas integrales y mantenimiento.



Equipo técnico especializado

Profesionales formados en obra nueva, reformas interiores, diseño, trabajos verticales y reformas de locales comerciales en Barcelona y su área metropolitana.



Servicio llave en mano

Gestión de todo el proceso, desde la creación de planos y el diseño hasta el último acabado, con comunicación constante y transparente.



Calidad y durabilidad

Uso de materiales de alta gama y supervisión continua de los trabajos para garantizar resultados duraderos.



Rapidez y eficiencia

Planificación enfocada a reducir plazos sin comprometer la calidad de ejecución.



Proyección futura

Con su presencia reforzada en Barcelona y Girona, Brimer Vallès SL prevé aumentar el volumen de proyectos de reformas de chalets, reformas de locales comerciales en Barcelona, obra nueva y rehabilitación de fachadas mediante trabajos verticales.



"El objetivo para los próximos meses es crecer con solidez y mantener la reputación de Brimer Vallès SL como empresa fiable, cercana y altamente profesional", concluye Jaume, gerente de Brimer Vallès SL.



Sobre Brimer Vallès SL

Brimer Vallès SL es una empresa especializada en reformas integrales, obra nueva, rehabilitación y trabajos verticales. Con sede en Canovelles (Barcelona) y cobertura en las provincias de Barcelona y Girona, ofrece soluciones en remodelaciones, diseño, creación de planos, instalaciones, mantenimiento y construcción de viviendas. Con más de 30 años de experiencia, la compañía destaca por su calidad, eficiencia y orientación al cliente.



Sitio web: https://brimervallesconstruccion.com/



Emisor: Brimer Vallès SL

Contacto

Nombre contacto: Jaime Rubio Mas

Descripción contacto: Gerente

Teléfono de contacto: 667 51 57 14



