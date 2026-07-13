Bualá se adelanta al nuevo marco eléctrico; contratación clara, sencilla y sin letra pequeña - Bualá

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2026.-

El Real Decreto 88/2026 refuerza la transparencia en la contratación eléctrica y consolida una forma de hacer las cosas que bualá ya venía aplicando desde su nacimiento.

El nuevo Real Decreto 88/2026, que regula el suministro, la comercialización y la agregación de energía eléctrica en España, introduce un marco más exigente para las comercializadoras y refuerza la protección de los consumidores. La normativa pone el foco en aspectos como la transparencia en la contratación, la información al cliente, los procedimientos de reclamación y el cambio de comercializadora.

Para bualá, comercializadora energética con origen en A Coruña, esta actualización normativa confirma una realidad que la compañía ya venía defendiendo: la energía debe ser más fácil de entender para el consumidor.

“La transparencia no debería ser un añadido en el sector eléctrico. Debería ser la base de cualquier relación con el cliente”, señala Rubén Vales, CEO de bualá.

Un nuevo marco eléctrico centrado en el consumidor

La compañía considera que el nuevo marco regulatorio llega en un momento en el que los consumidores necesitan más claridad para tomar decisiones sobre su suministro energético. Entender qué tarifa de luz se tiene contratada, qué conceptos aparecen en la factura o qué condiciones implica cambiar de comercializadora sigue siendo, para muchos hogares y empresas, una tarea compleja.

En este sentido, bualá defiende un modelo basado en la sencillez contractual, la factura comprensible y una atención cercana, con el objetivo de que el cliente no tenga que enfrentarse a la energía como si fuera un trámite lleno de letra pequeña.

“El consumidor no necesita más ruido. Necesita saber qué contrata, cuánto paga y por qué lo paga. La contratación online que pusimos en marcha en febrero responde precisamente a eso: facilitar una decisión informada, sencilla y transparente”, afirma David Blanco, CEO de bualá.

La contratación online de bualá está disponible en la web de la compañía, desde donde los usuarios pueden iniciar el proceso de cambio de comercializadora de forma sencilla: www.buala.es/contrata

Contratación online, atención cercana y canales transparentes

La entrada en vigor del Real Decreto 88/2026 también refuerza la importancia de que las comercializadoras eléctricas ofrezcan información clara y canales de atención accesibles. Para bualá, este avance normativo no debe entenderse solo como una obligación legal, sino como una oportunidad para seguir mejorando la relación entre las compañías energéticas y los usuarios.

La comercializadora recuerda que su propuesta se basa en contratos sin permanencia, ausencia de servicios añadidos innecesarios y una comunicación directa con el cliente. Además, la compañía cuenta con un comparador online de tarifas de luz que permite a los usuarios revisar su factura y comprobar de forma sencilla si pueden mejorar su tarifa.

El comparador de Bualá está disponible en: www.buala.es/comparador

“La energía forma parte del día a día de cualquier hogar o empresa. Precisamente por eso, no puede explicarse de forma complicada. En bualá apostamos por canales transparentes y accesibles para el cliente, ya sea a través de la web, por teléfono o de forma presencial”, añade Rubén Vales.

Facturas claras y una energía más fácil de entender

Desde bualá subrayan que el reto del sector eléctrico no pasa únicamente por avanzar hacia un modelo más renovable, sino también por hacerlo más comprensible. La transición energética, señalan, debe ir acompañada de una forma más clara de comunicar, contratar y atender al consumidor.

“La transición energética también va de confianza, pero sobre todo va de claridad. Si el cliente entiende su factura, entiende mejor sus decisiones”, apunta David Blanco.

Con este nuevo marco normativo, bualá reafirma su apuesta por una comercialización energética más transparente, cercana y adaptada a las necesidades reales de los consumidores. Una forma de entender la energía basada en la claridad, la atención humana y la ausencia de letra pequeña.

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