Buensueño presentará su Mediterranean Collection en la feria M.O.W. 2026 de Alemania - Buensueño

(Información remitida por la empresa firmante)

Alemania, 18 de agosto de 2026.- Hay lugares que permanecen en la memoria incluso al cerrar los ojos. La luz, la brisa, los aromas y la serenidad del Mediterráneo forman parte de una manera de vivir ligada a la naturaleza, al bienestar y al placer de detenerse. Ahora, esa esencia llega también al dormitorio a través de materiales y sensaciones capaces de envolver el descanso y transportar a la calma de este territorio. Desde España y con vocación internacional, Buensueño convierte esa inspiración en una nueva forma de entender el sueño.

Buensueño llevará esta filosofía a M.O.W. 2026 (Buensueño M.O.W. 2026), en Bad Salzuflen, Alemania, donde el fabricante español presentará su Mediterranean Collection, una colección que combina materias primas naturales de origen local, innovación aplicada al sueño y diseño contemporáneo. A través de materiales estrechamente vinculados al entorno mediterráneo, la colección busca despertar sensaciones que evocan su serenidad, su frescura y su conexión con la naturaleza, trasladando al dormitorio esa atmósfera de calma que caracteriza a este territorio.

Mediterranean Collection lleva la esencia del Mediterráneo hasta Alemania

Buensueño, fabricante español con más de 30 años de experiencia especializado en productos para el descanso, participará como expositor en M.O.W. 2026 (Buensueño M.O.W. 2026), que se celebrará del 20 al 24 de septiembre en Bad Salzuflen. La empresa estará ubicada en el pabellón 12, stand 13, dentro de una cita profesional que congrega a compradores de más de 60 países.

Durante la feria, Buensueño presentará Mediterranean Collection, una colección de descanso inspirada en el mar Mediterráneo y en un estilo de vida asociado al bienestar, la tranquilidad y el descanso. Su propósito es trasladar esa sensación mediterránea al dormitorio mediante productos que combinan naturaleza, innovación y diseño contemporáneo.

La colección incorpora materiales naturales cuidadosamente seleccionados y de origen local, como lavanda, cáñamo y posidonia mediterránea, entre otros. También emplea fibras como el algodón, elegido por su suavidad, frescura y transpirabilidad, y la lana, con efecto termorregulador. Estos materiales conforman una propuesta orientada a ofrecer confort natural, durabilidad y una identidad profundamente vinculada al Mediterráneo.

Ciencia e innovación para favorecer un descanso reparador

Junto a las materias primas naturales, Mediterranean Collection incorpora tecnologías avanzadas aplicadas al descanso, desarrolladas en colaboración con médicos y especialistas del sueño para sumar conocimiento científico al diseño de sus soluciones.

Los productos tienen en cuenta dos factores fundamentales para disfrutar de un descanso de calidad: mantener una temperatura adecuada durante la noche y distribuir uniformemente la presión corporal. Por ello, las distintas soluciones de la colección favorecen la disipación del calor, ayudan a aliviar los puntos de presión y contribuyen a conseguir un sueño más profundo y reparador.

La presentación en Alemania permitirá a Buensueño mostrar una propuesta que conecta su experiencia como fabricante con una concepción del descanso inspirada en el Mediterráneo. Naturaleza, conocimiento especializado e innovación confluyen así en una colección concebida para trasladar al dormitorio la calma y el bienestar asociados a este territorio.

Quienes deseen descubrir Mediterranean Collection, conocer de cerca sus materiales y experimentar las sensaciones que inspiran sus modelos durante la feria M.O.W. 2026 pueden contactar con Buensueño para concertar un encuentro con su equipo.

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