Buscar literatura científica con IA será más fácil de verificar gracias a MDPI y Research Solutions

Dr. Constanze Schelhorn, MDPI Chief Publishing Officer - MDPI

(Información remitida por la empresa firmante)

Los artículos de MDPI podrán localizarse desde asistentes como ChatGPT, Claude o Microsoft Copilot a través de Scite. La integración busca reducir errores y referencias falsas en las búsquedas científicas realizadas con IA. Los investigadores podrán consultar la fuente original y acceder directamente al artículo científico citado

Madrid, 7 de octubre de 2026.- MDPI, editorial científica de acceso abierto, y Research Solutions (NASDAQ: RSSS), proveedor de herramientas de investigación científica basadas en inteligencia artificial, han anunciado una colaboración para indexar el catálogo de revistas de MDPI en Scite y ponerla a disposición a través de Scite MCP. El acuerdo permite que la investigación publicada por MDPI pueda localizarse desde las herramientas de IA que ya utilizan los investigadores, con la correspondiente atribución, enlaces a la versión oficial publicada del artículo (Version of Record) y, por primera vez, datos de uso a nivel de artículo.



Cada vez más investigadores comienzan sus búsquedas bibliográficas en asistentes de IA en lugar de recurrir a interfaces de búsqueda tradicionales. Actualmente, la investigación publicada puede aparecer referenciada en estas herramientas sin una atribución consistente, sin un enlace al artículo oficial y sin que las editoriales tengan visibilidad sobre el uso de sus contenidos o el perfil de los usuarios.



Scite Publisher Gateway proporciona a las editoriales la infraestructura necesaria para abordar estos retos. Una vez indexado, el contenido de la editorial puede aparecer en respuestas generadas por IA con contexto sobre las citas y enlaces directos al texto verificado del artículo, mientras que las métricas de atribución quedan disponibles en el panel de la editorial. Desde su lanzamiento a comienzos de este año, Scite MCP ha procesado más de 22 millones de solicitudes, con un crecimiento mensual superior al 30%.



"A medida que los investigadores recurren cada vez más a los asistentes de IA para explorar la literatura científica, es importante que las respuestas generadas por estas herramientas estén fundamentadas en el registro científico", señala la Dra. Constanze Schelhorn, Chief Publishing Officer (CPO) de MDPI. "Al poner los contenidos de MDPI a disposición a través de Scite.ai y Scite MCP, facilitamos que los investigadores puedan descubrir y consultar nuestras publicaciones en acceso abierto dentro de entornos basados en IA, con el apoyo de la tecnología Smart Citations de Scite y enlaces directos a la versión oficial publicada de cada artículo".



En el marco de esta colaboración, los contenidos de MDPI pasan a estar:



• Indexados en Scite, donde los artículos se enriquecen con la tecnología Smart Citations, que muestra el contexto de las citas y permite conocer cómo han sido evaluados sus resultados por el conjunto de la literatura científica.



• Disponibles a través de Scite MCP desde Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot y otras herramientas de IA compatibles con MCP. Research Solutions se encargará de la indexación, transformación, autenticación e integración, sin que MDPI tenga que realizar desarrollos técnicos adicionales.



• Representados de forma más precisa, con respuestas generadas por IA fundamentadas en el texto verificado de los artículos y enlazadas a la versión oficial publicada en la plataforma de MDPI. Este enfoque reduce el riesgo de resultados inventados o atribuidos de forma incorrecta.



• Medidos mediante analítica a nivel de artículo, que permite conocer qué artículos se consultan, desde qué organizaciones y a través de qué plataformas de IA.



"El acceso abierto siempre ha tenido como objetivo hacer que la investigación sea más accesible. A medida que la búsqueda de información se traslada a las herramientas de IA, las editoriales quieren garantizar que los investigadores están encontrando la fuente adecuada y que los autores reciben la atribución correspondiente", señala Sharon Mattern Büttiker, vicepresidenta de Relaciones con Editoriales y Estrategia de Contenidos de Research Solutions. "MDPI está dando un paso importante para estar presente allí donde se encuentran los investigadores, manteniendo al mismo tiempo una conexión directa con la versión oficial de sus contenidos y obteniendo una mayor visibilidad sobre cómo se descubren esos contenidos".



Josh Nicholson, PhD, director de Estrategia de Research Solutions, señala sobre las herramientas de investigación basadas en agentes de IA y la estrategia de la compañía para editoriales: "Scite Publisher Gateway es uno de los componentes de la estrategia de Research Solutions para ayudar a las editoriales a incorporar artículos científicos a los entornos de IA. Aunque este acuerdo se refiere principalmente a artículos de acceso abierto, muchas editoriales están bloqueando actualmente incluso este tipo de contenidos en la web. Esta colaboración permitirá que los contenidos sean accesibles y puedan localizarse allí donde estarán los investigadores del futuro, en los entornos de IA".

Contacto

Emisor: MDPI

Nombre contacto: Ana Z.

Descripción contacto: Marlow

Teléfono de contacto: 912 81 10 58