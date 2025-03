Camarero10 y la digitalización de la restauración, una herramienta para optimizar procesos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de marzo de 2025.- La digitalización del sector de la restauración ha transformado la gestión operativa de bares y restaurantes, impulsando la eficiencia y optimización de los recursos. En este contexto, Camarero10 se ha posicionado como una solución integral para la administración de todos los procesos de un restaurante, desde la gestión del punto de venta hasta el control de almacenes, pedidos online, reservas y escandallos, permitiendo a cada negocio contratar únicamente los módulos que necesita en cada momento.

Con la creciente importancia de las licencias de restaurantes y la necesidad de cumplir con normativas específicas, herramientas como Camarero10 facilitan la operativa diaria y garantizan un control total de cada aspecto del negocio. En la siguiente entrevista, Ángel Goya, CEO de la empresa, explica de manera detallada los beneficios y funciones que ofrece este software.

¿Cómo surgió la idea de desarrollar esta herramienta y qué necesidad específica del sector cubre?

Camarero10 nació en 2017 cuando observamos las carencias tecnológicas en el sector hostelero. Queríamos digitalizar la gestión de los negocios de hostelería, facilitando el trabajo de los camareros y mejorando la experiencia del cliente.

¿Cuáles son los principales beneficios que aporta Camarero10 a los negocios de restauración en términos de eficiencia y rentabilidad?

Ofrecemos una amplia gama de soluciones, desde software TPV, comanderos electrónicos, monitores en cocina, carta digital, web de pedidos, tótems de autopedido, gestión de stock, compras y escandallos. El objetivo es digitalizar 360º el negocio hostelero, optimizando el tiempo y mejorando la eficiencia.

Las principales ventajas son la optimización del tiempo, mejor gestión del stock, facilidad en pedidos y pagos, y análisis de datos en tiempo real. Esto ayuda a los hosteleros a tomar decisiones informadas y mejorar su servicio.

La plataforma destaca por su contratación flexible de módulos. ¿Cómo funciona y qué ventajas aporta a los restaurantes?

Los restaurantes pueden elegir las funcionalidades que necesitan en cada etapa o tipo de negocio, a las que llamamos módulos. No es lo mismo gestionar un bar de tapas que un restaurante de carta. Algunos clientes comienzan solo con el punto de venta y, a medida que crecen, añaden más módulos para optimizar su negocio. Camarero10 les permite adaptarse sin cambiar de programa. Estos módulos se integran completamente en el sistema, evitando integraciones innecesarias y garantizando una gestión centralizada y eficiente.

La gestión de pedidos online y el pago digital han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. ¿Cómo responde Camarero10 a estas tendencias y qué soluciones ofrece en este ámbito?

Camarero10 permite a los restaurantes crear su propia página web de pedidos online. Los clientes pueden realizar pedidos de delivery o para recoger, seleccionar productos, fechas y horarios de entrega, y pagar de manera segura. Esto facilita la gestión de pedidos desde múltiples canales, e incluso es capaz de usar esas plataformas solo para el envío de los pedidos que se realizan desde su página web, usando la parte logística de estas empresas a un precio más ajustado.

En cuanto a la administración de compras y almacenes, ¿cómo ayuda Camarero10 a optimizar estos procesos y a reducir el desperdicio en cocina?

Aquí es donde Camarero10 lleva tiempo trabajando y tiene unos módulos muy completos, donde se puede gestionar el escandallo de productos, stock de los almacenes, pedidos a proveedores, mermas y regularizaciones de forma sencilla, optimiza y recomienda las compras adecuadas para no sobre stockear productos, incluso si tienes varios restaurantes y dispones de una cocina central de elaboraciones o central de compras, te permite darlo de alta como parte del sistema y que tus restaurantes tengan ese central de elaboración o compras como un proveedor más interno, y la gestión es mucho más rápida.

Los kioscos de autopedido y el pago con QR han cambiado la experiencia del cliente en muchos establecimientos. ¿Cómo influye la automatización en la fidelización y satisfacción de los consumidores?

Evidentemente que estos módulos no son válidos para cualquier tipo de restaurantes, pero aquellos que su tipo de comida permita este dinamismo, principalmente restaurantes de comida rápida, encontrarán estas ventajas si se implementa. Eso sí, es completamente necesario una buena imagen de platos, fotos de calidad y cuidar los textos. Las ventajas son obvias, enumeraremos algunas, mayor rapidez y comodidad en el servicio, menos errores en los pedidos, personalización de la experiencia se pueden sugerir opciones personalizadas en el proceso que un camarero no siempre ofrece, incremento en el ticket medio, con sugerencia de productos opcionales, reducción de la fricción en la experiencia del cliente, optimización del personal, solo deben dedicarse a recoger las mesas y en algunos casos llevar la comida a la mesa, no es necesario la toma del pedido.

Camarero10 no solo se centra en la operativa del día a día, sino también en la gestión de recetas y escandallos. ¿Cómo permite la herramienta un mayor control de costes y una optimización del margen de beneficio?

Estos módulos son esenciales en cualquier restaurante. Es clave conocer el coste y beneficio de los productos para optimizar las compras y evitar decisiones impulsivas. Implementar un sistema de escandallos requiere tiempo, pero en Camarero10 lo hacemos sencillo y claro para el cliente. Los beneficios se notan desde el primer día.

Solo enumero algunos para que entendáis que estos módulos deben estar configurados y usándose desde el primer día. Control preciso de costes: conoces el precio exacto de cada plato según los ingredientes y evitas pérdidas económicas. Optimización del margen de beneficio: ajustas los precios de venta en función del coste real de producción. Reducción del desperdicio: al definir cantidades exactas en cada receta, minimizas mermas y optimizas el uso de ingredientes. Estandarización de recetas: garantizas que cada plato se prepare igual en todas las sucursales o turnos de cocina. Mejor planificación de compras: al vincular recetas con el inventario, puedes prever necesidades de stock con antelación.

La evolución del sector es constante. ¿Cuáles son las próximas innovaciones o desarrollos en los que está trabajando Camarero10 para seguir aportando valor a los restaurantes?

Queremos ser la herramienta definitiva para la gestión digital en hostelería, ayudando a los negocios a crecer. Actualmente, mejoramos los módulos de reservas y compras, siempre escuchando al cliente. Además, lanzamos un nuevo módulo de cuadro de mando para la dirección, permitiendo la toma rápida de decisiones en ventas, compras, sala y cocina. Creemos que esta herramienta es única en el mercado español. Ahora, nos enfocamos en cumplir la ley de facturación con Verifactu, integrándolo en Camarero10 con una actualización transparente para el cliente.

La transformación digital en la hostelería ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Soluciones como Camarero10 no solo agilizan la gestión de los restaurantes, sino que también garantizan un mayor control sobre cada proceso del negocio, desde la operativa diaria hasta la gestión de compras y personal. En un sector altamente regulado, donde la obtención de licencias de restaurantes y el cumplimiento normativo son clave, contar con herramientas adaptadas a las necesidades del mercado marca la diferencia entre la eficiencia y la improvisación.

