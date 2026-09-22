Una campaña de la UE destaca el rendimiento de los amortiguadores de ascensor en materia de seguridad

Seguridad amortiguadores ascensores - DG GROW

(Información remitida por la empresa firmante)

22/9/2026 | ES.- Los amortiguadores de ascensor son un componente de seguridad situado en la parte inferior de los huecos de ascensor: se trata de un sistema de protección de último recurso que acumula o disipa la energía de la cabina o del contrapeso del ascensor en caso de que estos se desplacen más allá de su punto de parada habitual. En una campaña financiada por la UE se examinaron 40 amortiguadores y se constató que todos los amortiguadores hidráulicos superaban las pruebas técnicas, mientras que la mayoría de los amortiguadores de poliuretano no cumplían con los requisitos de la UE.

Los amortiguadores de ascensor rara vez se activan durante el funcionamiento normal, pero cuando son necesarios, deben funcionar según lo previsto para reducir las fuerzas de impacto y proteger a los ocupantes del ascensor o al personal de mantenimiento de posibles lesiones, así como a los componentes del ascensor de posibles daños. Por ello, es fundamental que los amortiguadores de ascensor comercializados en la UE cumplan los requisitos de seguridad y rendimiento establecidos en la legislación de la UE y en las normas armonizadas.

Seis países

Los 40 amortiguadores analizados fueron recogidos por las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) de seis países: Chipre, Alemania, Malta, los Países Bajos, Suecia y Suiza. La campaña abarcó dos tipos principales: los amortiguadores de poliuretano, que amortiguan el impacto al comprimirse; y los amortiguadores hidráulicos, que utilizan líquido para absorber y disipar la energía.

La mayoría de los productos se fabricaron en Alemania (29 muestras), seguida de China (7) e Italia (4).

Un laboratorio examinó los parámetros clave de seguridad, entre ellos cómo controla el amortiguador la desaceleración durante la compresión, la rapidez con la que vuelve a su posición normal y si presenta algún daño o deformación permanente tras las pruebas. Se comprobaron las pérdidas de líquido en los amortiguadores hidráulicos.

Se analizaron 7 amortiguadores hidráulicos y todos cumplían los requisitos. De los 33 amortiguadores de poliuretano analizados, 28 (85 %) no cumplían los requisitos de la UE. La mayoría de los problemas detectados durante las pruebas se debían a que los amortiguadores no frenaban el ascensor con la seguridad suficiente, superando los límites establecidos por la norma de seguridad.

Medidas adoptadas

Las AVM se pusieron en contacto con 23 operadores económicos para presentarles los resultados y recabar su opinión, así como las medidas correctivas que tienen previsto adoptar. Se adoptarán nuevas medidas en función de sus respuestas. Se impusieron prohibiciones de venta a 5 amortiguadores de poliuretano. Se solicitó a 2 operadores económicos que presentaran la documentación justificativa.

Los resultados se publicaron en el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS), con el fin de facilitar la aplicación coordinada de la normativa entre países, así como en Safety Gate. Las autoridades nacionales utilizan Safety Gate para difundir información sobre productos no alimentarios peligrosos y las medidas adoptadas.

Recomendaciones

Las AVM recomendaron que los fabricantes y otros operadores mantuvieran controles estrictos de producción en fábrica, supervisaran la uniformidad entre lotes y realizaran nuevas pruebas siempre que se produjeran cambios en las materias primas, la composición del producto o la producción.

El producto debe funcionar según lo previsto y toda la documentación técnica debe estar completa y actualizada. Deben investigarse incluso las desviaciones más pequeñas. Cuando sea necesario, los operadores deben informar a los organismos notificados pertinentes e implicados y adoptar medidas correctivas. Es fundamental disponer de instrucciones claras de instalación y mantenimiento, ya que una manipulación y un almacenamiento adecuados pueden afectar al rendimiento del producto con el paso del tiempo.

Pruebas a escala de la UE

*El mensaje general de esta campaña de pruebas es claro: los componentes de seguridad de los ascensores pueden pasar desapercibidos, pero son fundamentales para la seguridad pública. Garantizar que cumplen los requisitos de la UE es esencial para la confianza en el mercado único, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Las pruebas se llevaron a cabo en el marco de la edición de 2025 de la campaña Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) en la UE y en los países de la AELC. JACOP permite a las AVM armonizar sus métodos de trabajo, realizar pruebas conjuntas de productos, determinar los riesgos y aplicar medidas correctivas. Se evaluaron un total de 11 tipos de productos.

Para obtener más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goo...

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