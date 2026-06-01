Candles by Emma impulsa sus velas aromáticas y wax melts

Emma y Desi. Fundadoras de Candles by Emma. - Candles by Emma

(Información remitida por la empresa firmante)

Candles by Emma, empresa familiar de Torrevieja especializada en velas artesanales y productos de ambientación para el hogar, refuerza su línea aromática con especial protagonismo de sus velas en lata, quemadores y wax melts

Alicante, 1 de mayo de 2026.- Candles by Emma ha reforzado su línea de ambientación para el hogar tras la respuesta positiva que están generando sus velas aromáticas en lata, sus wax melts y sus quemadores. La firma familiar, con sede en Torrevieja (Alicante), consolida así una de las áreas más representativas de su catálogo, centrada en productos que combinan aroma, duración, presentación cuidada y elaboración artesanal.



El proyecto, especializado en velas artesanales y artículos decorativos para el hogar, nace en torno a Emma, que da nombre a la marca. Desi participa en la elaboración y diseño de las piezas y Luis se ocupa de la gestión de la web, la comunicación y el desarrollo del negocio. Con una trayectoria de casi tres años, Candles by Emma combina la venta online con presencia en ferias, mercados y talleres, un contacto directo con el público que ha permitido identificar qué productos generan mayor fidelidad y repetición de compra.



Dentro de esta línea, las velas aromáticas en lata se han convertido en una de las referencias más reconocibles de la marca. Están elaboradas artesanalmente con cera de soja 100% natural, libre de parafinas, y utilizando aromas veganos y cruelty free. Están pensadas para perfumar distintas estancias del hogar con una buena intensidad y duración. La colección incluye aromas como vainilla, canela-naranja, lavanda, sakura, peonía salvaje, café o citronela, además de novedades incorporadas esta temporada como menta y eucalipto, limón, flor de algodón, aura y serena, entre otros, hasta superar una veintena de aromas disponibles.



Los wax melts completan esta propuesta aromática con un formato pensado para quienes buscan cambiar de fragancia de forma sencilla. Se presentan en bolsas de 40 unidades y se utilizan con quemador, lo que permite alternar aromas según el momento del día, la estancia o el ambiente que se quiere crear en casa, sin necesidad de encender una vela completa.



La línea se completa con quemadores elaborados artesanalmente, uno a uno, con cemento y marmolina, concebidos también como piezas decorativas. Su función no se limita al uso aromático, sino que se integra en la decoración cotidiana del hogar mediante diseños sencillos, versátiles y pensados para acompañar distintos estilos de interiorismo.



Según explica Luis, del equipo de Candles by Emma, "la línea aromática es la que mejor representa lo que queremos aportar como marca. Las velas aromáticas en lata, los quemadores y los wax melts son productos que los clientes prueban, recuerdan y repiten. Para nosotros eso confirma que el aroma, la duración y la experiencia de uso son una parte esencial del proyecto".



La firma observa que estos productos funcionan especialmente bien entre personas que buscan cuidar la ambientación del hogar, crear espacios más acogedores y elegir artículos con un componente artesanal y decorativo. También se han consolidado como una opción habitual de regalo, al unir utilidad, presentación y una experiencia sensorial ligada al día a día.



"Uno de los comentarios que más recibimos tiene que ver con la diferencia que se percibe al probar nuestras velas y wax melts. No se trata solo de que huelan bien, sino de que el aroma acompañe, dure y forme parte de la casa sin resultar artificial ni invasivo", añade Luis.



Con este impulso, Candles by Emma refuerza su posicionamiento dentro del segmento de la ambientación artesanal para el hogar, en un contexto en el que la decoración, el bienestar cotidiano y los productos elaborados con cuidado siguen ganando espacio en las decisiones de compra.

Contacto

Emisor: Candles by Emma

Nombre contacto: Desirée Guadalupe

Descripción contacto: Candles by Emma / Fundadora y CEO

Teléfono de contacto: 621068800