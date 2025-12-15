Canopy Winter Fest; arte, estilo y cultura madrileña en su máxima expresión - Piazza Comunicación

Madrid, 15 de diciembre de 2025.-

Éxito rotundo del Canopy Winter Fest: una oda a la creatividad, las artes y la cultura contemporánea, pero sobre todo, una oda a Madrid.

El hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana estrena su primer festival de invierno y confirma su estatus como uno de los nuevos hotspots culturales de la capital.

Madrid, diciembre 2025 – Hay inviernos que empiezan con frío... y otros que comienzan con una declaración de estilo. El de Madrid arrancó este 10 de diciembre en Canopy by Hilton Madrid Castellana, donde el hotel —ya convertido en uno de los enclaves más fotografiados y frecuentados por la escena creativa— inauguró el Canopy Winter Fest, su primer festival urbano de invierno. Desde este miércoles, la música, la moda, el arte y la vida cultural del barrio se dan la mano para celebrar la energía inagotable de la capital.

La apertura tuvo a la actriz Eva Isanta como anfitriona de excepción, marcando el tono de un festival que apuesta por la cercanía, la espontaneidad y el talento local. Uno de los momentos más comentados fue el encendido del árbol navideño diseñado por el artista Simmon Said, una pieza que rehúye lo clásico para abrazar lo pop, lo colorista y lo madrileño. El resultado: un árbol que no se contempla, sino que se explora. Un manifiesto visual que transformó el lobby del hotel en un pequeño universo ilustrado.

La primera jornada también acogió la presentación del podcast Planta Zero, con un invitado especial: Fernandisco, reforzando así el compromiso del hotel con la buena música y con la escena cultural madrileña. La banda Molina fue la encargada de amenizar la velada y acompañar con su directo un cierre perfecto para la inauguración.

Pero Canopy Madrid Castellana, además de música y arte, también es moda. La noche culminó con el desfile exclusivo de Duly Romero, que presentó Soñar Madrid, una colección inspirada en la estética del hotel y en la energía casi eléctrica que define a la ciudad. Una propuesta íntima, contemporánea y muy alineada con el espíritu del festival: moda que narra, que dialoga y que transforma el espacio. El lobby del hotel se convirtió en una pasarela viva por donde desfilaron modelos, actrices e influencers. Entre ellas, destacó la presencia de la modelo internacional Ninoska Vásquez, encargada de cerrar un desfile que convirtió la noche madrileña en una auténtica celebración de estilo, talento y creatividad.

Cinco días de efervescencia cultural en el corazón de Azca

Tras su jornada inaugural, el Canopy Winter Festival continuó con una propuesta que combinó artesanía, brillo y creatividad. El jueves 11, el taller premium “Envuelve la Navidad con el brillo de Swarovski” permitió a los asistentes descubrir el arte de transformar un regalo en una pieza única, elevando el envoltorio a un gesto estético y sofisticado. Una experiencia pensada para amantes del detalle, en la que no faltó la icónica Estrella de Cristal de Swarovski, símbolo de una Navidad cuidada y luminosa.

Ese mismo día, la música volvió a tomar protagonismo con la celebración del 40º aniversario de la revista Ruta 66, un homenaje a una de las publicaciones musicales más influyentes del país y a su legado rockero. La semana avanzó con un Jazz Cocktail Experience, que invitó a disfrutar de la coctelería de autor en un ambiente íntimo, y con el taller floral “Vermut & flores”, una propuesta sensorial que combinó creatividad botánica y el ritual social del aperitivo. El programa musical culminó con un emocionante tributo a Jeff Buckley, ofreciendo un viaje sonoro capaz de emocionar a los amantes de su obra.

Como cierre, el festival celebró el espíritu comunitario que define al hotel con una edición navideña de Canopo’s Market, el mercadillo creativo que convirtió la Planta Z en un punto de encuentro para diseñadores, ilustradores y marcas emergentes. La jornada dominical se completó con el brunch musical más emblemático de Canopy, consolidando esta cita como uno de los momentos imprescindibles de la temporada invernal madrileña.

Con esta primera edición del Canopy Winter Festival, Canopy by Hilton Madrid Castellana reafirma su posicionamiento como un espacio donde el arte, la música, la moda y la creatividad forman parte de la experiencia cotidiana del hotel. Una propuesta que trasciende el calendario navideño para consolidar a Canopy como un punto de encuentro cultural en la ciudad, profundamente conectado con su barrio y con la escena creativa madrileña. Un festival que confirma que el invierno, en Azca, también se vive desde la emoción, el talento local y la manera única de habitar Madrid que define a Canopy.

