Cap Capital apuesta por Neux y su proyecto disruptivo para llevar la IA al retail físico - Cap Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, liderada por Alejandro Galán y Saúl Cova, desarrolla una solución que combina tecnología e inteligencia artificial para transformar la experiencia en tienda y la inteligencia comercial de las marcas.

Madrid, 18 de junio de 2026.- Cap Capital ha apostado por Neux para impulsar un proyecto disruptivo con el que aplicar la inteligencia artificial al sector retail. La compañía desarrolla una tecnología orientada a transformar la experiencia en tienda, mejorar la interacción con el cliente y convertir el punto de venta físico en un espacio más inteligente, útil y conectado.

El proyecto responde a uno de los grandes retos del comercio: unir experiencia, tecnología e inteligencia artificial para que las marcas comprendan mejor a sus clientes y tomen decisiones más precisas. Para Cap Capital, la tienda física ha dejado de entenderse únicamente como un canal de venta para convertirse en un espacio estratégico donde se construyen la relación con el cliente, la diferenciación y el valor de marca.

Neux parte de una premisa clara: la inteligencia artificial no debe quedarse en una capa digital abstracta, sino aplicarse a entornos físicos reales donde pueda percibir, interpretar y actuar. Su tecnología combina capacidades como la visión artificial, la interacción inteligente y la integración con plataformas y sistemas operativos para avanzar hacia modelos de tienda más dinámicos, capaces de unir experiencia de cliente, conocimiento del mercado y decisión de negocio.

“Neux es una apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial aplicadas a problemas reales de negocio. El retail necesita evolucionar hacia modelos más inteligentes, donde la experiencia de cliente y la capacidad de decisión trabajen juntas para generar valor; ese es exactamente el tipo de proyecto que queremos impulsar desde Cap Capital”, señala Ricardo Martins, Global CEO de Cap Capital.

La tecnología de Neux busca aportar valor tanto al consumidor como a la compañía. Para el cliente, puede traducirse en una experiencia más fluida, visual y personalizada. Para la empresa, supone una oportunidad para mejorar la lectura del mercado, reforzar la relación con sus clientes y adaptar mejor su propuesta comercial.

“Estamos en un momento en el que la tienda física puede convertirse en un espacio mucho más inteligente. La tecnología mejora la experiencia del cliente y, a la vez, ayuda a las marcas a tomar mejores decisiones comerciales. Ese es el territorio donde Neux quiere marcar la diferencia”, añade Martins.

Con Neux, Cap Capital refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada y amplía su capacidad para desarrollar tecnología con impacto directo en los sectores de consumo, retail y experiencia de cliente.

Sobre Neux

Neux es una compañía tecnológica orientada al desarrollo de inteligencia artificial aplicada a sistemas físicos reales —visión artificial, interacción inteligente e integración con plataformas operativas— con el retail como aplicación estratégica. Sus modelos buscan mejorar la interacción comercial, personalizar la experiencia en tienda y apoyar la toma de decisiones en entornos de venta.

Sobre Cap Capital

Cap Capital es un holding industrial europeo especializado en la adquisición, integración y desarrollo de compañías con potencial de crecimiento. El grupo trabaja en sectores clave para la autonomía industrial y tecnológica de Europa: energía, telecomunicaciones e infraestructuras; robótica e inteligencia artificial; y aeronáutica y defensa.

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