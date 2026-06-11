Capittal supera los 60 profesionales y se consolida como asesor de lider en la compraventa de empresas

Oficinas Ausias March 36 - Samuel

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma barcelonesa, integrada en el grupo NRRO (Navarro Tax & Legal), asesora procesos de venta y compra de empresas, valoraciones y due diligence en compañías de entre 3 y 250 millones de euros. En lo que va de 2026 ha cerrado cinco operaciones publicadas, con compradores internacionales como Foussier, Phenna Group y Molins

Barcelona, 11 de junio de 2026.- Capittal Transacciones, firma de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) con sede en Barcelona, ha superado los 60 profesionales especializados y refuerza su posición como uno de los asesores de referencia en la compraventa de empresas del mid-market español, el segmento de compañías valoradas entre 3 y 250 millones de euros.



Capittal es una boutique de M&A especializada en tres áreas: la venta de empresas (sell-side), donde acompaña a empresarios y familias empresarias en todo el proceso de desinversión; la compra de empresas (buy-side), para grupos industriales, fondos de private equity y family offices; y los servicios de valoración de empresas y due diligence, donde la integración con el grupo NRRO (Navarro Tax & Legal) le permite cubrir las vertientes financiera, fiscal, laboral y legal de cada operación con equipo propio.



Cinco operaciones cerradas en 2026

En lo que va de 2026, Capittal ha asesorado cinco operaciones publicadas: la venta de Selk, distribuidor de suministros industriales con fuerte presencia en el norte de España, al grupo francés Foussier; las ventas de Gabinete Técnico de Prevención y de MDS High Quality Prevention, ambas referentes en prevención de riesgos laborales, al grupo internacional Phenna Group; la venta de Obres Tècniques Lloret, especializada en edificación industrial y viviendas de alta gama, a Calaf Grup; y la doble venta de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete a Molins, líder en soluciones integrales para la construcción, con cinco operaciones más en proceso de cierre, y cuatro LOI pendientes de aceptación.



Con estas operaciones, la firma acumula desde 2008 más de 200 operaciones corporativas asesoradas, por un valor agregado superior a los 900 millones de euros, con ocho oficinas y cobertura en todo el territorio nacional.



Un mercado en máximos históricos

El posicionamiento de la firma coincide con un momento récord del mercado: el mid-market español completó 742 operaciones en 2025, un 10% más que las 676 de 2024, por un volumen estimado de 18.900 millones de euros, según los principales agregadores de datos transaccionales (TTR Data, Mergermarket). El ticket medio por operación subió de 24,1 a 25,5 millones de euros, y un 38% de las operaciones contó con al menos una contraparte extranjera.



"El empresario español del mid-market tiene hoy más opciones que nunca para vender bien su empresa: compradores industriales, fondos nacionales e internacionales y, cada vez más, family offices. Por ello deben llevarse procesos competitivos, ordenados y confidenciales", afirma Samuel Navarro, Socio de Capittal.



La firma prevé que en 2026 se mantenga el apetito inversor, impulsado por la liquidez disponible, la mejora de las condiciones de financiación y los procesos de sucesión empresarial pendientes en miles de empresas familiares españolas.

Contacto

Emisor: Capittal

Nombre contacto: Samuel Navarro

Descripción contacto: Socio Capittal

Teléfono de contacto: 620273552