Cómo captar clientes a través de redes sociales, se publica El Método REC, el libro de Daniel Sanchidrián

Madrid, 12 de diciembre.-

La creación de contenido se ha consolidado como un pilar estratégico en el crecimiento de negocios tanto físicos como digitales.

En un entorno cada vez más competitivo, la visibilidad en redes sociales y la capacidad de generar confianza a través de una comunicación efectiva marcan la diferencia entre crecer o quedarse estancado.

En este contexto, STARLIGHT, productora audiovisual especializada en creación de contenido estratégico para marcas y negocios, anunció en el evento empresarial Business On, la publicación del libro El Método REC, una obra concebida para quienes desean transformar sus redes sociales en una herramienta de captación de clientes.

La propuesta nace del recorrido profesional de Daniel Sanchidrián, CEO de STARLIGHT y referente en la creación de contenido con enfoque empresarial.

El Método REC recoge más de diez años de experiencia habiendo trabajado en cine y publicidad y, actualmente, ayuda a empresarios a integrar estrategias audiovisuales que convierten el contenido en una fuente recurrente de oportunidades comerciales.

Una metodología basada en estrategia, contenido y conversión

Lejos de centrarse en aspectos técnicos o estéticos, el enfoque de El Método REC parte de una premisa clara: el contenido debe estar al servicio del crecimiento empresarial. El libro aborda los fundamentos del marketing que han demostrado eficacia independientemente de las modas o plataformas, ya que se basan en el comportamiento del cerebro humano y desarrolla un recorrido para quienes desean pasar de la improvisación a una estrategia de crecimiento empresarial.

Uno de los principales conceptos es la fachada digital, un pilar basado en la importancia de mostrar: qué hace el negocio, qué solución ofrece y por qué debería ser elegido. El objetivo es que, en una primera impresión, el cliente pueda identificar el valor real del producto o servicio.

Para ello, el libro introduce la idea del mensaje ganador, sustentado en guiones y formatos alineados con las necesidades y problemas del cliente potencial.

El Método REC incluye además, herramientas prácticas como prompts de IA para generar guiones de contenido, técnicas para potenciar la marca personal del empresario, y mejoras de elementos clave del funnel de ventas. Todo ello acompañado de la metodología propia de STARLIGHT, que ha hecho crecer a cientos de sus clientes, para que se pueda seguir paso a paso.

La propuesta es clara: no se trata de ser virales, sino de construir autoridad, generar confianza y atraer clientes de calidad.

La guía definitiva de marketing y contenido para empresarios

El Método REC ofrece una visión más amplia sobre el papel que debe ocupar la creación de contenido en el ecosistema emprendedor actual.

STARLIGHT ha trabajado con cientos de marcas desarrollando campañas, lanzamientos y contenido orientado a la conversión, y esta experiencia queda condensada en un manual directo, sin tecnicismos y con orientación 100% práctica.

Además de introducir las claves de su metodología, el libro detalla el presente y plantea el futuro del marketing digital.

El Método REC de Daniel Sanchidrián ya está disponible en Amazon, donde llegó a ser best seller el primer día de su lanzamiento.

Su publicación no solo busca aportar valor inmediato a quien lo lea, sino también contribuir a una mejora real del tejido empresarial español.

