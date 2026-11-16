Carlos Morales, anestesista especialista en dolor, ganador de los Doctoralia Awards 2026 - doctorcarlosmorales.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 16 de noviembre de 2026.- El doctor Carlos Morales ha sido reconocido con el Doctoralia Award 2026 en la categoría de Anestesista. Los premios, cuya entrega se celebró el 13 de noviembre, valoran las opiniones recibidas durante el último año, la labor de apoyo a la comunidad y las valoraciones de otros profesionales de la misma especialidad.

Es el tercer galardón consecutivo para el médico, que cuenta con doce años de experiencia en el tratamiento del dolor. Desarrolla su actividad asistencial en Clínica Élite Costa del Sol, en Torremolinos, y en el Hospital Recoletas Salud, en Marbella, donde atiende a pacientes con dolor lumbar y cervical, hernias discales, estenosis y artrosis, entre otras patologías.

Tratamiento del dolor con radiofrecuencia y otros procedimientos minimamente invasivos

No todos los dolores son iguales ni existe un tratamiento que funcione para todas las dolencias. Por eso, es fundamental valorar cada caso de forma individual, identificar el origen del dolor, conocer cómo afecta a la vida diaria y saber qué tratamientos se han probado anteriormente. Esta valoración permite seleccionar las opciones terapéuticas más adecuadas para cada paciente.

La radiofrecuencia ocupa un lugar destacado entre los procedimientos que realiza el doctor Morales. Se emplea para tratar determinados tipos de dolor lumbar, cervical o articular mediante la aplicación controlada de energía sobre nervios que transmiten la señal dolorosa. Según la modalidad empleada, permite reducir la actividad de estos nervios o modular la transmisión del dolor.

El especialista también utiliza técnicas como el láser y la ozonoterapia para el tratamiento de la hernia discal. La elección depende de las características de la hernia o protrusión y de la evolución de cada caso. Ambas técnicas pueden combinarse cuando está indicado.

Medicina regenerativa y patologías musculoesqueléticas

Otro de sus campos de trabajo es la medicina regenerativa aplicada a problemas musculoesqueléticos degenerativos. Estos tratamientos buscan aprovechar los mecanismos biológicos del organismo con el objetivo de reducir el dolor, mejorar la función y favorecer la recuperación de los tejidos.

La capacidad de regeneración de las células, el plasma y los factores de crecimiento del forman parte de las líneas de estudio de la medicina regenerativa. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y otras modalidades de tratamiento se están aplicando en la artrosis de las articulaciones, las lesiones tendinosas y los procesos degenerativos de la columna. Aunque no todas las lesiones responden igual a estos tratamientos, en determinadas indicaciones, pueden ayudar a disminuir la necesidad de medicación o constituir una alternativa a la cirugía.

Divulgación e investigación

El doctor Carlos Morales desarrolla también una labor de divulgación sobre el dolor crónico a través de su canal de YouTube. En él explica las opciones de tratamiento y su fundamento para ayudar a los pacientes a comprender las decisiones que se toman en consulta.

Además de su actividad clínica, participa en varios proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Europea, centrados en el tratamiento del dolor y la medicina regenerativa.



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