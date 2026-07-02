Carmen Rueda Hernández, nueva Directora Gerente de Fraternidad-Muprespa

Carmen Rueda Hernández - Muprespa

(Información remitida por la empresa firmante)

Vinculada a la Mutua desde 2002, asume el puesto que ha ocupado desde 2010 Carlos Aranda

España, 2 de julio de 2026.- Carmen Rueda Hernández asume la Dirección Gerencia de Fraternidad-Muprespa, una vez culminado el proceso de sucesión acordado por la Junta Directiva de la Entidad el pasado 29 de abril y tras la ratificación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.



La nueva Directora Gerente sucede en el cargo a Carlos Aranda Martín, que ha estado al frente de la Mutua desde mayo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2026. Fraternidad-Muprespa agradece su dedicación y los años de servicio prestados durante esta etapa.



Con una trayectoria de más de veinte años en la entidad, su andadura en Fraternidad-Muprespa comenzó en 2002 como directora Provincial de Zamora, responsabilidad que desempeñó hasta 2013. Ese año pasó a ocupar la dirección Provincial de Madrid y, posteriormente, en 2020, fue nombrada directora Territorial de Madrid-Grandes Mutualistas. Desde noviembre de 2024, tras la integración de Castilla y León, ha venido desempeñando la dirección Territorial Centro-Grandes Mutualistas.



Rueda es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en sus tres disciplinas y Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Antes de su incorporación a Fraternidad-Muprespa, desarrolló también funciones vinculadas a la gestión de Recursos Humanos.

A lo largo de su recorrido profesional ha consolidado un amplio conocimiento de la actividad de la Mutua, así como de la gestión territorial, la relación con empresas mutualistas y personas trabajadoras, la coordinación de equipos y el servicio que Fraternidad-Muprespa presta como mutua colaboradora con la Seguridad Social.



Con este nombramiento, la organización inicia una nueva etapa desde la continuidad institucional, el compromiso de servicio y el trabajo conjunto de todos los equipos de Fraternidad-Muprespa.



Emisor: Fraternidad-Musprespa

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