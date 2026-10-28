Casi 1.000 jóvenes resuelven retos reales de empresas en la cuarta edición de PortAventura World Talent

IV edición de PortAventura World Talent: emprendimiento e innovación educativa - Talent Factory

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2026.- PortAventura World acogió los días 14 y 15 de octubre la cuarta edición de PortAventura World Talent, una iniciativa desarrollada en colaboración con Talent Factory para acercar el mundo educativo y el empresarial. En el marco de los EcoEduca School Days, escolares y docentes trabajaron en equipo para plantear soluciones a retos reales relacionados con la sostenibilidad, la tecnología y la innovación.

La propuesta combina aprendizaje práctico, creatividad y espíritu emprendedor. A través de desafíos planteados por empresas y entidades, los participantes identifican necesidades, generan ideas y desarrollan propuestas, poniendo en práctica competencias como el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración.

Siete organizaciones plantean retos a los jóvenes

El Talent Junior reunió a casi 1.000 jóvenes y contó con siete organizaciones participantes: Danone, Magnum The Ice Cream Company, Snack’in For You (Campofrío), Vueling, Mobile World Capital Barcelona, Penguin Random House Grupo Editorial y PortAventura World.

Los desafíos abordaron cuestiones como fomentar la lectura entre las nuevas generaciones, reducir el desperdicio alimentario en los hogares, mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones de CO₂. También se invitó a los equipos a imaginar eventos tecnológicos más seguros, inteligentes y sostenibles, así como adaptaciones sostenibles en las instalaciones de PortAventura World para mejorar la experiencia de los visitantes durante los días de más calor.

Las jornadas concluyeron con el reconocimiento de diez equipos ganadores, formados por cuatro integrantes cada uno entre los dos días. La entrega de premios puso en valor la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de los jóvenes para proponer respuestas a problemas concretos.

Talent Docentes: tecnología para mejorar el día a día en las escuelas

La principal novedad de esta edición fue el lanzamiento de Talent Docentes, un reto impulsado por Talent Factory que reunió a cerca de 50 docentes con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en los centros educativos y diseñar un dispositivo tecnológico que contribuya a su funcionamiento.

Con la colaboración de TeamLabs/, el profesorado trabajó en la primera fase del proceso, centrada en comprender las necesidades de su entorno. Mediante la metodología Design Thinking, los participantes exploraron la problemática y sentaron las bases para desarrollar propuestas innovadoras. La iniciativa reconoce el papel del profesorado como agente clave para detectar necesidades y promover nuevas formas de innovación educativa.

Talent Kids acerca la sostenibilidad a los más pequeños

La programación incluyó también Talent Kids, que reunió a unos 500 niños y niñas en talleres de sostenibilidad y aprendizaje práctico desarrollados bajo la marca de Avant Grup. Las actividades acercaron el cuidado del entorno a los participantes a través de experiencias participativas.

Además, escolares y visitantes pudieron descubrir proyectos y participar en propuestas interactivas en los stands de Staedtler, TeamLabs/Barcelona, Lacasitos, Danone, Fundación Talent, Penguin Random House Grupo Editorial, Talent Arena de MWC Barcelona, Dharma Factory, JOVI, Schneider Escríbelo, Etech de la UPC y URV Voltage Racing.

Los voluntarios de Fundación Talent acompañaron a los participantes del Talent Junior durante la resolución de los retos y colaboraron en la dinamización de las carpas de Talent Kids, contribuyendo al desarrollo de los talleres y las actividades vinculadas a la sostenibilidad.

ATOM H2 comparte su experiencia emprendedora

Las dos jornadas comenzaron con una bienvenida a cargo de Joan Marc Bergadà, Group Sales Manager de PortAventura World. A continuación, Laura Benítez y Juan Castilla, directores de Talent Factory, presentaron la actividad y sus objetivos.

El programa incluyó una ponencia inspiradora de cinco profesionales vinculados a ATOM H2, un proyecto relacionado con el hidrógeno y la energía: Anna Martín, CEO y cofundadora; Marcel Rovira, COO y cofundador; Mariona Figueras, CMO y cofundadora; Lucas Vicen, CTO y cofundador; y Marc Perales, Lead Software Developer. Su intervención acercó a los jóvenes la experiencia de desarrollar un proyecto emprendedor y los perfiles profesionales y competencias que intervienen en su puesta en marcha.

La programación se completó con talleres, actividades interactivas y experiencias para diferentes edades. También se realizaron sorteos de material escolar dirigidos al profesorado como reconocimiento a su implicación.

Una experiencia que conecta educación, empresa y talento

Con esta cuarta edición, PortAventura World Talent refuerza la colaboración entre centros educativos, empresas y entidades para acercar a los jóvenes a desafíos del mundo real. La incorporación de Talent Docentes amplía la iniciativa y extiende el enfoque práctico de la experiencia al profesorado, con el objetivo de impulsar nuevas respuestas a necesidades del entorno educativo.

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