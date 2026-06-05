Castillo Nevado ejecuta en una mañana una rehabilitación de saneamiento en Sevilla - Castillo Nevado

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 5 de junio

La actuación, desarrollada en la calle Santa Ana del Casco Histórico, combina la renovación de tuberías mediante manga continua con la sustitución de tramos deteriorados para eliminar filtraciones, humedades y malos olores

La empresa especializada en saneamiento y rehabilitación de tuberías sin obra Castillo Nevado ha finalizado una actuación integral en una comunidad de propietarios situada en la calle Santa Ana de Sevilla, donde vecinos y vecinas sufrían desde hace años problemas de humedades, filtraciones y deterioro en las viviendas provocados por el mal estado de la red de saneamiento.

Según explica Jackson Ramos, especialista en rehabilitación sin obra de Castillo Nevado, este tipo de incidencias son frecuentes en edificios antiguos de la capital hispalense, donde el paso del tiempo provoca el desgaste de las conducciones y la aparición de roturas que terminan generando problemas estructurales y de habitabilidad. “Los primeros síntomas suelen ser azulejos que se abomban, pintura que se desprende y humedades persistentes en las plantas bajas. Cuando aparecen estas señales, normalmente existe un problema en la red de saneamiento que requiere una actuación especializada”, aclara.

Tras realizar una inspección técnica previa, la empresa determinó que la solución más eficiente pasaba por combinar diferentes técnicas de rehabilitación. Parte de la instalación se está renovando mediante sistemas tradicionales, mientras que otros tramos se están rehabilitando mediante tecnología de manga continua, una solución sin obra que permite reparar las tuberías desde el interior sin necesidad de abrir zanjas ni levantar pavimentos.

Este sistema consistió en introducir una manga flexible impregnada con resina dentro de la conducción existente. Una vez instalada, se presurizó y se sometió a un proceso de curado que transforma la manga en una nueva tubería rígida, con prestaciones similares a las de una conducción de PVC. “La principal ventaja es la rapidez de ejecución y la mínima afectación para los vecinos. Trabajos que tradicionalmente podrían prolongarse entre dos y tres semanas pueden completarse en apenas una mañana”, destaca Jackson.

Además de la rehabilitación sin obra, la actuación incluyó la sustitución de antiguas tuberías deterioradas por nuevas conducciones de PVC y la creación de conexiones renovadas hacia una arqueta sifónica, una mejora que permitió eliminar gran parte de los olores, prevenir futuras filtraciones y garantizar un funcionamiento más eficiente de la instalación.

Una vez finalizados los trabajos, Castillo Nevado ha realizado una inspección y verificación para comprobar que toda la red cumple los estándares de calidad establecidos por la empresa y asegurar la durabilidad de la intervención.

Con este tipo de actuaciones, Castillo Nevado continúa impulsando soluciones innovadoras para la rehabilitación de infraestructuras de saneamiento en Sevilla, apostando por tecnologías que reducen los tiempos de ejecución, minimizan las molestias para los usuarios y prolongan la vida útil de las instalaciones.

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