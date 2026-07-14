Catenon nombra a Mariana Spata Managing Director & Equity Partner

Mariana Spata - Catenon

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

Catenon ha nombrado a Mariana Spata Managing Director & Equity Partner, reforzando su estructura directiva en el marco del Plan Estratégico 2026-2030

Desde esta posición liderará el desarrollo comercial estratégico de la firma en España, fortalecerá la relación con CEOs y consejos de administración y contribuirá a consolidar el posicionamiento del Grupo como socio de referencia en la búsqueda y estructuración de equipos directivos.



Con cerca de veinte años de experiencia en desarrollo de negocio, ventas estratégicas y gestión de grandes cuentas internacionales, Mariana Spata ha desarrollado su trayectoria en compañías como American Express y Hays. Es MBA Corporativo por ESADE Business School y cuenta con formación especializada en ventas y marketing.



Durante su etapa en Catenon ha desempeñado un papel relevante en la expansión de la compañía, impulsando el crecimiento en territorios estratégicos como Andalucía y desarrollando relaciones de alto nivel con líderes empresariales de distintos sectores.



Como Managing Director & Equity Partner, formará parte del equipo de liderazgo de la firma junto a Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon, y Javier Ruiz de Azcárate, Presidente de Catenon, con el objetivo de acelerar el crecimiento y fortalecer la posición de la compañía en el mercado corporativo.



Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.



Emisor: Catenon

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y comunicación

Teléfono de contacto: 622836702



