CEAJE lanza 'Ser autónomo es una movida' para impulsar el relevo generacional - CEAJE

(Información remitida por la empresa firmante)

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pone en valor la continuidad de los negocios y el emprendimiento joven con un mensaje honesto: emprender no es fácil, pero lo que se construye es propio.

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha puesto en marcha Ser autónomo es una movida, una campaña de sensibilización sobre el relevo generacional en el trabajo autónomo. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su objetivo es acercar a las nuevas generaciones la posibilidad de continuar negocios que ya funcionan o de emprender uno propio, en un momento en que casi tres de cada diez autónomos en España tienen 56 años o más.

Un mensaje que no idealiza el emprendimiento

Durante años, el trabajo autónomo se ha comunicado con mensajes aspiracionales como sé tu propio jefe o trabaja cuando quieras. La campaña de CEAJE parte de la idea contraria: reconocer lo que cuesta. Hay meses en los que no salen las cuentas, decisiones que se toman en solitario y la sensación de que, si algo falla, la responsabilidad es de uno mismo.

El lema lo resume: Ser autónomo es una movida… pero no lo cambiarías por nada. La campaña no intenta convencer a nadie de que emprender es sencillo. Pone el foco en por qué tantas personas lo eligen y lo volverían a elegir: porque lo que construyen es suyo. La firma de todas las piezas es No es fácil, pero es tuyo.

La campaña plantea el relevo generacional desde dos ángulos:

Heredar un negocio. Un local, una clientela y un nombre que alguien construyó durante años y que ahora necesita continuidad. Si nadie toma el relevo, ese negocio puede cerrar aunque funcione.

Heredar una mentalidad. No siempre hay llaves que entregar. A veces lo que se hereda es una forma de entender el trabajo, la de quien un día decide que quiere algo propio.

El relevo generacional, en cifras

Según la estadística de trabajadores autónomos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en enero de 2026 había en España 3.420.468 personas trabajadoras autónomas. De ellas:

978.372 (el 28,6 %) tenían 56 años o más. Son casi tres de cada diez.

553.390 (el 16,2 %) tenían 35 años o menos. Es aproximadamente una de cada seis.

Dicho de otro modo, por cada autónomo de 35 años o menos hay casi dos de 56 años o más. Detrás de cada uno hay un negocio, una clientela y, tarde o temprano, la pregunta de quién lo va a continuar.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, Estadística de trabajadores autónomos, enero de 2026.

Seis negocios, una misma idea

La campaña se articula en seis piezas protagonizadas por negocios reconocibles en cualquier ciudad o pueblo de España. Todas comparten el titular Ser autónomo es una movida… y lo completan con un motivo distinto por el que merece la pena.

Las piezas reflejan las distintas caras del relevo: quien continúa el negocio familiar, quien se hace cargo de un negocio con historia y quien emprende el suyo desde cero.

La campaña se difunde en redes sociales y en soportes digitales y exteriores. Toda la información está disponible en la siguiente web.

Sobre CEAJE

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) representa desde 1991 a los jóvenes empresarios de España menores de 41 años. Su misión es generar oportunidades para ellos y mejorar su competitividad. Más información en ceaje.es.

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