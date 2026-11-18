CEDEC. ¿Cómo disfrutar de ser empresario? - CEDEC, S.A.

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora estratégica publica una guía dirigida a empresarios de pymes y empresas familiares para ayudarles a reflexionar sobre cómo pueden dirigir su empresa con mayor tranquilidad y equilibrio entre su vida profesional y personal

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización especializada en empresas familiares y pymes, ha lanzado la campaña '4+1 claves para disfrutar de ser empresario', una iniciativa dirigida a empresarios que buscan dirigir su negocio con mayor libertad, confianza y tranquilidad, sin perder de vista sus objetivos personales.



La campaña parte de una realidad que acompaña a muchos empresarios: la vida profesional y la personal son difíciles de separar. La responsabilidad sobre la empresa, la toma constante de decisiones, la gestión de los problemas y la presión del día a día pueden terminar ocupando un espacio cada vez mayor en la vida de quien está al frente del negocio.



Según plantea CEDEC en la guía, disfrutar de ser empresario no significa trabajar menos ni asumir menos responsabilidades. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la vida empresarial y la personal, y conseguir que la empresa funcione de una manera que permita al empresario recuperar capacidad de decisión sobre su tiempo y sobre su propio papel dentro de la organización.



La primera clave de la guía invita al empresario a mirarse como persona, conocerse, aceptar sus propias características y reflexionar sobre sus objetivos y su propósito. La experiencia acumulada constituye un activo para aprender del pasado, pero CEDEC subraya también la importancia de concentrarse en el presente y planificar el futuro mediante objetivos y metas alcanzables.



La segunda clave se centra en recuperar el tiempo. Para ello, la guía plantea la necesidad de trabajar por objetivos y no únicamente por horas, diferenciar lo urgente de lo importante y desarrollar la capacidad de delegar. Delegar, señala CEDEC, no significa perder el control, sino rodearse de profesionales capaces, establecer responsabilidades y permitir que el empresario pueda concentrarse en aquellas funciones que realmente le corresponden: dirigir, planificar y crear estrategia.



La tercera clave aborda la importancia de dirigir con tranquilidad a partir de una organización adecuada y de información fiable. Disponer de una visión global de la empresa, conocer sus datos económicos y operativos y contar con las personas adecuadas en cada responsabilidad permite anticiparse, tomar decisiones con mayor criterio y reducir parte de la incertidumbre asociada a la dirección empresarial.



La cuarta clave se refiere a la necesidad de evolucionar con método. La empresa cambia, el entorno cambia y también lo hacen las necesidades de los equipos y de los clientes. Por eso, CEDEC plantea la gestión del cambio, el aprendizaje continuo y el apoyo de expertos externos como herramientas que permiten al empresario afrontar esa evolución desde una posición más sólida y con una visión más amplia.



La guía incorpora además una quinta clave que da sentido a todas las anteriores: el propio empresario. Porque el equilibrio, la gestión del tiempo, la delegación, el control de la empresa o la capacidad para afrontar los cambios dependen, en último término, de las decisiones que toma la persona que está al frente del proyecto.



Con esta iniciativa, CEDEC invita a los empresarios de pymes y empresas familiares a reflexionar sobre una cuestión que va más allá de los resultados económicos: qué empresa necesita construir para alcanzar sus objetivos profesionales sin renunciar a sus objetivos y motivaciones personales.



La guía '4+1 claves para disfrutar de ser empresario' puede descargarse gratuitamente en: https://comunicaciones.cedec-group.com/disfrutar-de-ser-empresario/



Sobre CEDEC

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización de empresas, acumula más de 60 años de experiencia acompañando a pymes y empresas familiares en su crecimiento sostenible. Su misión es ayudar a los empresarios a profesionalizar la gestión de sus empresas, mejorar la rentabilidad y equilibrar su vida profesional y personal.



Con oficinas en Madrid y Barcelona, CEDEC está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal, y cuenta con un equipo de más de 300 profesionales, 150 de ellos en España. Desde su fundación, ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, y es miembro de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).

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