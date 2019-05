CEDEC* presenta nueva imagen y se reafirma en su compromiso hacia la excelencia empresarial

Publicado 16/05/2019 14:11:35 CET

El mundo está cambiando y con él, las empresas cambian cada vez más rápido porque las personas cambian también. Y en este entorno tan volátil, los empresarios siguen confiando en CEDEC® como partner estratégico porque buscan valores seguros, que forjen una base sólida para anticiparse a los nuevos escenarios, con los recursos óptimos para avanzar juntos hacia la Excelencia Empresarial

CEDEC® es la empresa de consultoría líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

La consultoría nació en Bruselas en 1965 de la mano de Jean Niclaus con el objetivo de ayudar a las empresas a alcanzar la excelencia. Hoy, más de cincuenta años después, continúa realizando su trabajo gracias a su vocación, entrega y experiencia acumulada, consolidando a la consultoría de organización estratégica CEDEC® como una de las principales de Europa especializada en empresa familiar.

La empresa ha presentado recientemente un cambio de identidad gráfica, con un nuevo logo color naranja, que refleja valores como el optimismo, la energía, el dinamismo y el éxito que caracterizan la empresa, proponiendo un claim que ilustra la misión del grupo, “Juntos hacia la Excelencia”.

Pero este cambio va más allá de la presentación de un nuevo logo. La consultora de organización estratégica de empresas CEDEC® redefine sus campos de intervención con el objetivo de ofrecer un mayor y mejor servicio a sus clientes.

El Presidente y CEO de la compañía, Alberto Pijuan desvela los puntos más relevantes de la empresa, cuya misión se centra en acompañar al empresario en su evolución, para que consiga así sus objetivos personales y profesionales y alcance la excelencia empresarial. Para ello se compromete a traspasarle una capacidad de actuar que le permita lograr esos retos en los países donde la empresa está presente; Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y España.

Desde su llegada a España en 1971, CEDEC® ha colaborado con más de 12.500 empresas de todos los sectores. Y la mayoría tienen un denominador común: son empresas familiares, todas ellas con casuísticas muy particulares porque las dimensiones emocionales son muy potentes. Por eso CEDEC dialoga con el empresario acerca de sus ambiciones y deseos, para materializar sus proyectos dentro del marco de la perennidad de la empresa. En este diálogo, el tema del relevo generacional se presenta con mucha frecuencia y conviene afrontarlo con diálogo y mediación entre las distintas generaciones, pero sin perder de vista que el objetivo es lograr la continuidad del proyecto empresarial y su permanencia en el tiempo.

Esto se traduce en el mantenimiento de una clientela muy fiel, trabajando en ocasiones para el nieto de un empresario con el que ya se colaboró en el pasado. Ello ocurre porque, con esta colaboración, las distintas generaciones logran anticiparse a los problemas y evolucionar de acuerdo a las circunstancias. Y todo eso ha sido posible porque se le ha ayudado a implantar sistemas de gestión adaptados a las necesidades de su empresa.

Al igual que no hay dos personas iguales, no hay dos proyectos idénticos. Es por ello que CEDEC® no trabaja con un tipo de empresa, sino con un tipo de empresario: el empresario de las empresas familiares. La definición de family partners se basa en su trabajo de crear una relación de confianza mutua que ayude a lograr los objetivos marcados. Eso simboliza el nuevo logo de CEDEC® al situar en su diseño dos “es” que se hablan.

Para dar soluciones precisas para cada cliente, CEDEC® cuenta con un equipo humano formado por más de 150 colaboradores altamente cualificados en aspectos relevantes como son el CEDEC Analytics, Family Partner, Finanzas Corporativas, Eficiencia Operativa, Ventaja Competitiva, Recursos Humanos y Productividad, Liderazgo y Comunicación, Estrategia y Excelencia Empresarial.

Sus consultores seniors poseen una larga experiencia, pudiendo hablar el mismo idioma que el empresario. Además, uno de sus elementos diferenciales es la Metodología de trabajo CEDEC®. Un empresario toma de centenares de decisiones diarias, cada una de las cuales tiene consecuencias a todos los niveles de la empresa. Los consultores realizan un diagnóstico para conocer los puntos fuertes y débiles de cada empresa y, a partir de esa observación, se hace una propuesta de intervención con el objetivo de ayudar al empresario a estructurarse mejor y anticiparse a los problemas. Pero además, se le acompaña en ese proceso. Ese apoyo externo permite al empresario encontrar las líneas de acción específicas para su empresa, establecer una estructura jerárquica y funcional, motivar a su equipo y ayudarles así a asumir sus responsabilidades.

El acompañamiento es uno de los valores diferenciales de consultoría de organización estratégica CEDEC®, presente en cada etapa de la relación con el empresario, en el primer contacto, en el diagnóstico de la empresa, durante la implementación de las soluciones propuestas que se realiza mano a mano con el empresario y, para asegurar la satisfacción del cliente, un año adicional de mentoring ejecutivo. El empresario tiene en consecuencia la garantía de recibir en todo momento el soporte que necesita. Este es el compromiso CEDEC® con la excelencia empresarial.

En estos casi cincuenta años CEDEC® ha colaborado con más de 12.500 empresas en España y casi 46.000 en Europa. El 80% de todas ellas son empresas familiares. Para dar respuesta a sus necesidades, la consultoría cuenta con dos oficinas en España (Madrid y Barcelona). Esa estructura le permite tener la capacidad necesaria para actuar rápidamente en cualquier empresa del territorio nacional por medio de sus analistas y consultores que trabajan al 100% en las instalaciones de los clientes. Esto hace posible que después del primer contacto, se pueda intervenir la semana siguiente con un diagnóstico preciso o una intervención que le aporte soluciones concretas.

No existe una fórmula del éxito empresarial infalible, cada empresario tiene la suya. La misión de CEDEC® es darle vida, escucharle activamente y poner toda la experiencia al servicio de su empresa y de su vida. El empresario es casi siempre una persona ambiciosa con objetivos muy claros. CEDEC® le aporta los medios necesarios para lograrlos. Para eso es muy importante comprenderle y conocer la realidad de su empresa, que muchas veces el empresario mismo desconoce.

Es miembro de la AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría). Su trabajo y consolidación como consultoría especialista en la organización estratégica empresarial, puede verse reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que ofrecen, de forma desinteresada, su opinión sobre CEDEC® y que pueden ser consultadas en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec.es/testimonials, así como comentarios visuales en su canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

Contacto

Nombre contacto: Pere Teres

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 930330101