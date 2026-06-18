El centro comercial Madrid Sur triplica su superficie con un 85 % de ocupación antes de finalizar las obras

La ampliación de Madrid Sur concluirá en octubre de 2026 - Centro Comercial Madrid Sur

(Información remitida por la empresa firmante)

La renovación del centro ha conseguido que grandes operadores internacionales apuesten por Vallecas reforzando así la oferta de compras, restauración y ocio en la zona. El proyecto, que tendrá una superficie comercial total de 23.675 m2, incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, además de nuevos espacios abiertos a la comunidad, como la Plaza Unión

Madrid, 18 de junio de 2026.- Con las obras de ampliación en su fase final y el 85 % de la superficie ya alquilada (20.072 m de los 23.676,8 m totales comercializables), Madrid Sur consolida su posición como principal polo comercial de Puente de Vallecas, uno de los distritos de mayor crecimiento y arraigo de la capital.



La superficie comercializable total triplicará la que disponía el Centro antes de la reforma, lo que ha permitido incluir una oferta reforzada con nuevas marcas de moda, restauración y equipamiento para el hogar, ampliando significativamente la oferta disponible para vecinos y visitantes. Actualmente, quedan 3.604 m disponibles para nuevos operadores.



La ampliación, que concluirá en octubre de 2026, ha reconfigurado el modelo del centro de un espacio comercial cerrado sobre sí mismo a un lugar de encuentro abierto al barrio. La nueva Plaza Unión —un espacio interior semiabierto y de uso público— y las terrazas exteriores con vistas a Madrid amplían el uso del complejo más allá de su función comercial, convirtiéndolo en un punto de ocio y entretenimiento para toda la comunidad.



La reforma ha incorporado criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que sitúan al centro a la altura de los estándares más exigentes del retail moderno. La instalación de paneles solares, la implantación de nuevas máquinas refrigeradoras de mayor eficiencia y la mejora global del sistema energético del edificio reducen de forma significativa el consumo y la huella de carbono del centro. Una apuesta por la sostenibilidad que, además de contribuir al medioambiente, redunda en menores costes operativos para los operadores instalados.



"El centro ofrece una ubicación comercial excelente para marcas que buscan crecer en Madrid capital con precios de alquiler competitivos, lo que permite desarrollar propuestas de moda, restauración y ocio en una zona de Madrid de alto crecimiento. A ello se suma una remodelación integral que refuerza su atractivo, en un distrito densamente poblado y bien conectado, en contacto directo con las principales áreas de expansión del sureste de la capital", explica Martín Kielmanowicz, presidente de la Comunidad de Propietarios de Madrid Sur.



Grandes marcas internacionales confían en Madrid Sur

En los últimos meses, el centro ha sumado operadores de primer nivel que confirman el atractivo del proyecto:



• Pepco ha abierto en Madrid Sur su tienda número 4.000 en Europa.



• Terranova ha inaugurado su tienda más grande de España hasta la fecha, apostando por Vallecas para su mayor despliegue en el mercado español.



• Kiabi abrirá próximamente sus puertas en Madrid Sur, reforzando la oferta de moda de precio asequible para toda la familia.



• Action inaugurará la nueva Plaza Unión, el espacio interior renovado que se convertirá en el nuevo corazón del centro.



Con estas incorporaciones, Madrid Sur duplica su oferta comercial y se posiciona como un destino de compras capaz de competir con centros de mayor tamaño en otras zonas de Madrid.



Nueva propuesta gastronómica: terrazas con vistas a Madrid

La oferta gastronómica de Madrid Sur continúa creciendo con la apertura de McDonald's en una de las nuevas terrazas del centro, la próxima incorporación de 100 Montaditos en la Entrada Central, y muy pronto también La Ramona y Taco Bell.



Estas aperturas se integran en la renovación del complejo y en la creación de nuevos espacios de encuentro para visitantes y vecinos. Las terrazas de restauración se coronan con una Bolera de gran dimensión, variedad de food trucks, y un gran restaurante en la cabecera este.



Un espacio único en Puente de Vallecas

Madrid Sur mantiene además la función de proximidad que lleva ofreciendo durante décadas a los vecinos gracias a servicios consolidados como su hipermercado de amplio horario y su zona infantil —uno de los servicios más valorados por las familias—. Su ubicación frente a la Asamblea de Madrid y la mejora de los accesos previstas en la renovación refuerzan su integración en el entorno urbano.



Puente de Vallecas es hoy uno de los barrios con mayor dinamismo de Madrid: su carácter original y su proximidad al centro de la ciudad atraen tanto a nuevos residentes como a inversores y operadores comerciales que ven en el barrio un mercado en crecimiento.



Sobre Centro Comercial Madrid Sur

Madrid Sur es el centro comercial de referencia de Puente de Vallecas, uno de los distritos más populosos y dinámicos de Madrid. Con décadas de presencia en el barrio, el centro está en plena renovación integral para ofrecer a sus vecinos un espacio comercial, gastronómico y de ocio modernizado, abierto a la comunidad, y en línea con los nuevos modelos de retail de proximidad. Las obras concluirán en octubre de 2026.



Mas información en: https://ccmadridsur.es/nuevo-madrid-sur

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