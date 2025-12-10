Las cestas de Navidad siguen siendo el regalo corporativo favorito de los empleados españoles - Sierra de Padelma S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 10 de diciembre.- Sierra de Padelma, S.L. señala que los regalos corporativos físicos continúan siendo la opción favorita de los trabajadores españoles durante las celebraciones navideñas, según muestran los análisis propios de consumo y comportamiento laboral elaborados por la compañía entre 2024 y 2025. A pesar del avance de alternativas digitales como tarjetas regalo, cupones electrónicos o experiencias virtuales, los empleados mantienen una clara preferencia por detalles tangibles que transmiten reconocimiento personal por parte de la empresa.

Los estudios internos desarrollados por Sierra de Padelma reflejan que los consumidores siguen valorando más los obsequios presenciales durante la Navidad, destacando que los gestos físicos generan una mayor percepción de cercanía y agradecimiento. Esta tendencia también se observa en el comportamiento de las empresas, que continúan apostando por obsequios tradicionales.

No es casualidad que la Comunitat Valenciana —uno de los principales núcleos donde se concentra buena parte de los fabricantes de cestas de Navidad— registre una elevada demanda de cestas de Navidad en Valencia, especialmente por parte de compañías que buscan un detalle de proximidad para sus equipos. La empresa prevé que esta campaña navideña mantenga un ritmo de crecimiento sostenido respecto a años anteriores.

En la misma línea, desde Sierra de Padelma señalan que muchas empresas con las que colaboran destacan el valor que tienen los regalos corporativos como muestra de reconocimiento hacia sus equipos, especialmente en momentos donde la motivación interna y la cohesión entre empleados se convierten en prioridades estratégicas. Según la experiencia acumulada en campañas anteriores, este tipo de obsequios físicos contribuye a generar una comunicación más emocional entre la organización y sus trabajadores.

Por su parte, desde Sierra de Padelma destacan que, con base en el feedback recibido por parte de numerosas empresas cliente, los regalos corporativos físicos generan una percepción positiva entre los trabajadores. Muchas compañías trasladan que este tipo de detalles tangibles ayudan a reforzar la cultura corporativa y a mantener el vínculo con la plantilla, incluso en entornos con modelos híbridos o equipos distribuidos.

Las cestas de Navidad mantienen un papel destacado como obsequio corporativo tradicional en España, tanto por su valor simbólico como por su capacidad para llegar a toda la plantilla de forma homogénea. A nivel nacional, las cestas de Navidad siguen siendo uno de los regalos más apreciados entre los empleados, al combinar tradición, reconocimiento y un componente emocional que permanece año tras año.

Ana Vanessa Rodríguez, directora comercial de Sierra de Padelma, señala que, aunque el mercado del regalo corporativo evoluciona y surgen nuevas opciones digitales, los formatos tradicionales mantienen su atractivo por su componente emocional, su capacidad para compartirse con familiares o compañeros y su papel como gesto de agradecimiento en un momento clave del año para las empresas.

Contacto

Emisor: Sierra de Padelma, S.L.

Contacto: Sierra de Padelma, S.L.

Número de contacto: 961508938