El chef Paco Morales y 959 Ibérico de Consorcio de Jabugo S.L. Grupo Jorge presentan su alianza

Paco Morales, Juan Luis Galván (Consorcio de Jabugo S.L. Grupo Jorge) y Paola Gualandi. - CONSORCIO DE JABUGO S.L. GRUPO JORGE

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 7 de octubre de 2026.

El galardonado cocinero con tres estrellas Michelín se convierte en embajador global e inspirador creativo de la prestigiosa firma de productos 100% ibéricos de bellota.

959 Ibérico, marca emblema de excelencia y exclusividad de Consorcio de Jabugo S.L. Grupo Jorge, anuncia oficialmente el inicio de una revolucionaria colaboración con los célebres chefs Paco Morales y Paola Gualandi, cuya propuesta vanguardista en el restaurante NOOR (tres estrellas Michelín) ha transformado el panorama gastronómico actual. Esta alianza no solo une a dos refrerentes de la máxima calidad culinaria, sino que inaugura una nueva era de innovación, proyección global y dinamismo corporativo para la firma.

Bajo este nuevo acuerdo, Paco Morales y Paola Gualandi asumen el rol de embajadores de la marca y asesores creativos. Reconocidos mundialmente por su minuciosa investigación histórica y su capacidad para conceptualizar "pasados posibles" a través de la cocina contemporánea, aportarán su visión disruptiva para explorar nuevas aplicaciones gastronómicas del cerdo 100% ibérico de bellota de 959 Ibérico.

Una alianza para el futuro de la marca.

Para 959 Ibérico de Consorcio de Jabugo S.L. Grupo Jorge esta colaboración significa mucho más que un patrocinio tradicional, representa el inicio de una etapa de evolución. La compañía busca profundizar en la dehesa sostenible y los procesos de curación artesanal al ritmo de las estaciones en la Sierra de Huelva, proyectándose hacia los mercados más exigentes y vanguardistas del mundo.

La nueva era de la compañía bajo el sello de esta colaboración incluirá el desarrollo de experiencias exclusivas para el canal gourmet, laboratorios creativos de maridaje y texturas en alta cocina, y una destacada presencia en los principales congresos gastronómicos internacionales. Ambas entidades se preparan para deplegar una agenda conjunta que promete elevar la percepción del jamón y embutido de Jabugo como el auténtico "lujo gastronómico" contemporáneo.