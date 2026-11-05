Chervon nombra a Doug Palmer vicepresidente de Finanzas para Canadá

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(Información remitida por la empresa firmante)

Chervon ha nombrado a Doug Palmer vicepresidente de Finanzas para Canadá, con efecto a partir del 9 de noviembre de 2026. Palmer reportará directamente a Neil Harrison, vicepresidente y director general de Chervon Canadá. También mantendrá una relación de dependencia funcional con Ryan Wang, director financiero de Chervon Norteamérica

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- Palmer aporta a Chervon una destacada trayectoria profesional de 20 años en puestos de creciente responsabilidad en el ámbito de la gestión financiera en Canadá. Durante sus 18 años de carrera en J.M. Smucker, ocupó puestos de gestión financiera como analista, gerente sénior, director y director sénior, siendo responsable de todas las áreas de control financiero y planificación y análisis financiero (FP&A). Más recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente de Finanzas en Crump Group.



"Hemos identificado Canadá como una prioridad estratégica para Chervon, con un enorme potencial de crecimiento", afirmó Joe Galli, CEO de Chervon. "Estamos formando el mejor equipo directivo del sector de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE) en Canadá. Doug Palmer es una incorporación excepcional a este equipo canadiense de alto rendimiento".



"Después de evaluar detenidamente el puesto y el potencial que Chervon tiene en el mercado canadiense, no dudé en aprovechar la oportunidad de unirme a Neil como vicepresidente de Finanzas", afirmó Doug Palmer. "Estoy comprometido a trabajar estrechamente con el extraordinario equipo de Neil para impulsar un ambicioso crecimiento de las ventas y los beneficios en Canadá durante los próximos años".



Palmer es licenciado en Contabilidad por la Universidad de Akron, Ohio. Se graduó con la distinción summa cum laude, obteniendo una nota media de 3,98 sobre 4,00.



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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