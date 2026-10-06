Chervon nombra a Neil Harrison vicepresidente de Ventas y Marketing y director general de Chervon Canada

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(Información remitida por la empresa firmante)

Neil Harrison se incorpora a Chervon como vicepresidente de Ventas y Marketing y director general de Chervon Canada, con efecto a partir del lunes 5 de octubre de 2026, y reportará al CEO Joe Galli

Estados Unidos, 6 de octubre de 2026.- Harrison aporta más de 23 años de experiencia en herramientas eléctricas para profesionales y consumidores. Tras estudiar gestión de investigación medioambiental y graduarse en la University of Western Ontario, en London, Ontario, Harrison inició su carrera en el sector de las herramientas en 2003 en Black & Decker/DeWalt, donde progresó a través de diversos puestos en ventas, operaciones y gestión de productos. En 2006, Harrison se incorporó a Bosch Canada como gerente de Marketing de la marca SKIL. Posteriormente, ocupó un puesto como gerente de Cuentas en Hilti Canada.



En 2008, Harrison se incorporó a TTI/Milwaukee, donde desarrolló una destacada trayectoria de 17 años, avanzando a través de puestos de liderazgo en gestión de productos, gestión de canales y gestión de marketing. Posteriormente, dirigió equipos regionales de ventas en los canales de construcción industrial de Ontario y el este de Canadá, y también creó y gestionó un equipo nacional de ventas de campo para los canales de ferretería y automoción.



Más recientemente, Harrison fue director general de Klingspor Abrasives Canada, donde supervisó todo el negocio canadiense, incluidas las áreas de ventas, marketing, almacén y operaciones, recursos humanos y finanzas.



A lo largo de su carrera, Harrison se ha distinguido como un sólido líder con una trayectoria demostrada en el desarrollo de profesionales, marcas y relaciones con clientes excepcionales, así como en el crecimiento de unidades de negocio en el mercado canadiense. "Estamos encantados de contar ahora con Neil como líder de Chervon Canada", afirmó el CEO Joe Galli. "Las destacadas capacidades de liderazgo y gestión empresarial de Neil, junto con su orientación al cliente, lo convierten en el candidato ideal para dirigir nuestro negocio en Canadá".



"Estoy deseando comenzar a desarrollar y liderar nuestra unidad de negocio canadiense aquí en Chervon", afirmó Harrison. "Chervon está demostrando claramente su compromiso con el desarrollo de un negocio líder en Canadá y estoy enormemente agradecido por tener la oportunidad de liderar esta nueva iniciativa".



Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo (I+D), fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por una innovación centrada en el usuario, la Compañía opera un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que prestan servicio a los mercados industrial, profesional y de consumo en todo el mundo.



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Chervon está comprometida con ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y OPE en la era de los iones de litio, la inteligencia y la digitalización.

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