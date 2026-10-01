Chery Commercial Vehicle presenta productos y soluciones de nuevas energías en IAA Transportation 2026

Estand de Chery Commercial Vehicle en IAA Transportation 2026, Hannover, Alemania. - CHERY COMMERCIAL VEHICLE (ANHUI) CO., LTD.

(Información remitida por la empresa firmante)

Hannover, 1 de octubre de 2026.

Chery Commercial Vehicle, junto con sus marcas DELIVAN y C&C TRUCKS, exhibió una serie de nuevos productos y soluciones de nuevas energías en IAA Transportation 2026 en Hannover, Alemania.

El fabricante de automóviles chino presentó vehículos comerciales ligeros eléctricos, camiones pesados de nuevas energías, vehículos de logística autónomos y tecnologías relacionadas con la energía, además de asociarse con varias empresas europeas en conversión de vehículos, servicios y otras áreas.

Gong Yueqiong, vicepresidente de Chery Holding Group y gerente general de Chery Commercial Vehicle, indicó que la compañía ha desarrollado una cartera de productos que abarca vehículos comerciales de nuevas energías, tecnologías digitales inteligentes y soluciones de reabastecimiento de energía.

En la exposición, la marca DELIVAN de la compañía presentó vehículos comerciales ligeros eléctricos y soluciones de conversión especializadas para el mercado europeo, que abarcan aplicaciones como entregas en cadena de frío, transporte de herramientas y operaciones de ingeniería.

Los productos fueron desarrollados y validados en función de la demanda del mercado europeo, las condiciones operativas locales y los requisitos normativos y de acceso al mercado correspondientes. Algunos modelos ofrecen una autonomía de conducción de hasta 426 km y admiten carga rápida. Chery Commercial Vehicle indicó que se prevé que los productos ingresen progresivamente a los mercados europeos a partir de 2027.

Chery Commercial Vehicle exhibió camiones pesados de nuevas energías para transporte de media y larga distancia, equipados con tecnologías tanto de batería eléctrica como de autonomía extendida. La compañía también presentó soluciones de transporte ecológico que integran vehículos, reabastecimiento de energía y gestión de flotas, junto con equipos de carga y almacenamiento de energía. Los sistemas pueden admitir la gestión de energía y funcionar con energía solar in situ para mejorar el uso de las energías renovables.

Para responder a la creciente demanda de transporte automatizado en el sector logístico, Chery Commercial Vehicle también exhibió vehículos de logística autónomos. La empresa señaló que explorará una mayor integración de tecnologías de conducción autónoma en vehículos comerciales para reducir las tareas de conducción repetitivas en entornos operativos designados.

IAA Transportation es uno de los principales eventos mundiales para la industria de vehículos comerciales. La exposición de este año se celebra del 15 al 20 de septiembre de 2026, reuniendo a fabricantes de vehículos comerciales, proveedores de componentes y empresas de logística de todo el mundo.

Empresa: Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd.

Sitio web: https://www.mykarry.com/

https://www.news.cn/auto/gdxw/index.html...