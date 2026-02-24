Cinco trucos fáciles para evitar el pelo encrespado cuando empieza a subir la humedad - ICON

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de febrero 2026.- La humedad ambiental es uno de los grandes desafíos del cuidado capilar, especialmente durante los meses de calor o en zonas costeras. Cuando el cabello pierde hidratación interna y su cutícula permanece abierta, absorbe el agua del ambiente, se expande y aparece el encrespamiento. Este fenómeno no distingue entre melenas lisas, onduladas o rizadas: responde, principalmente, a la porosidad y al estado de la fibra capilar. Ante esta realidad, ICON en Casa propone una rutina disciplinada basada en hidratación, protección y sellado, donde el champú antiencrespamiento se convierte en un aliado estratégico para mantener el control incluso en los días más húmedos del año.

Cinco claves prácticas para anticiparse al encrespado

El encrespamiento no es un tipo de cabello, sino una manifestación de deshidratación o daño estructural. Cuando la fibra está seca o sensibilizada por procesos químicos, herramientas térmicas o exposición solar, la cutícula se abre con mayor facilidad y permite la entrada de humedad, generando textura áspera, pérdida de definición y mechones rebeldes.

La primera medida pasa por revisar el lavado. Evitar el agua excesivamente caliente ayuda a preservar la cutícula; finalizar con agua templada o fría contribuye a sellarla y aporta brillo, creando una base más resistente frente a la humedad.

En segundo lugar, el secado influye de forma directa. Sustituir la toalla tradicional por microfibra y secar mediante ligeras presiones, sin frotar, reduce la fricción y la electricidad estática, factores que intensifican el frizz.

La tercera clave reside en la hidratación constante. Incorporar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana refuerza la estructura capilar y disminuye la porosidad. Del mismo modo, aplicar protección térmica antes de utilizar secador o planchas limita el deterioro de la fibra.

Como cuarto punto, conviene moderar la manipulación diaria. Tocar el cabello de forma reiterada altera la superficie capilar y favorece el descontrol en ambientes húmedos.

Finalmente, ajustar la frecuencia de lavado resulta determinante. Un uso excesivo de champú elimina los aceites naturales que protegen la fibra y puede incrementar la sequedad. Alternar días y optar por fórmulas suaves permite mantener el equilibrio del cuero cabelludo y del cabello.

Rutina específica con ICON en casa para controlar la humedad

Para responder a las necesidades del cabello expuesto a climas húmedos, ICON en Casa ofrece productos profesionales I.C.O.N. adaptados al uso doméstico. Entre ellos destaca el champú antifrizz de la línea ANTI FRIZZ, reformulado con activos botánicos que limpian con suavidad mientras crean una barrera protectora frente a la humedad ambiental.

Su fórmula integra ingredientes como el Cactus Reina de la Noche, que aporta hidratación; el aceite de semillas de sandía, que favorece la retención de humedad interna; fosfolípidos que mejoran la suavidad; aceite de semilla de baobab para nutrir cabellos rebeldes; y un complejo con biotina y Keraveg 18 que fortalece y aumenta la elasticidad de la fibra capilar.

La rutina puede completarse con el Tratamiento Antiencrespamiento y el Bálsamo Smooth, orientados a sellar la cutícula y proporcionar un acabado más uniforme y disciplinado. Además, la disponibilidad de formatos litro y opciones refill facilita la constancia en el cuidado, reduciendo desperdicios y fomentando un consumo más responsable.

Adoptar una estrategia integral basada en limpieza suave, nutrición profunda y protección frente a factores externos permite minimizar el impacto de la humedad. Con una rutina coherente y productos formulados para reforzar la fibra capilar, el encrespamiento deja de condicionar el peinado y el cabello mantiene una apariencia definida, manejable y luminosa durante todo el año.



Emisor: ICON

Contacto: ICON

Número de contacto: 902 400 280