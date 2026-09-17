Ciudadenergía publica una guía didáctica sobre la descarbonización del sistema energético

(Información remitida por la empresa firmante)

La publicación, dirigida principalmente al alumnado de Secundaria y Bachillerato, explica de forma sencilla el papel de las energías renovables y del almacenamiento energético en la reducción de emisiones.

La guía La descarbonización del sistema energético se entregará gratuitamente al alumnado que visite Ciudadenergía, en Móstoles, durante el curso 2026-2027.

A partir del 23 de septiembre estará abierto el calendario de visitas educativas para el curso 2026-2027. La información sobre las visitas y su programación estará disponible a través del correo info@ciudadenergia.com..

MADRID, 17 de septiembre de 2026.

Ciudadenergía ha publicado La descarbonización del sistema energético, una guía didáctica concebida para acercar al alumnado los fundamentos de la transición energética y ayudarle a comprender cómo deben transformarse la producción, la distribución y el consumo de energía para avanzar hacia un modelo más sostenible y contribuir a mitigar el cambio climático.

La publicación está dirigida especialmente al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, una generación que tendrá un papel decisivo en la transformación del sistema energético y en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible.

La guía se entregará gratuitamente al alumnado que participe en las visitas educativas a Ciudadenergía. Sus contenidos complementan el recorrido por las instalaciones, donde los estudiantes pueden conocer de forma práctica los sistemas de almacenamiento energético, las instalaciones fotovoltaicas y el funcionamiento de las baterías.

La obra también puede resultar útil para estudiantes de Formación Profesional y primeros cursos universitarios, así como para familias y personas interesadas en comprender el sistema energético y la función que desempeñan las baterías.

Además, se ha concebido como material de apoyo para el profesorado. Su estructura permite trabajar en el aula contenidos relacionados con las energías renovables, el almacenamiento energético, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Comprender la transición energética

La descarbonización del sistema energético parte de una pregunta relacionada con la vida cotidiana: ¿de dónde procede la energía que utilizamos y qué consecuencias tiene su producción?

A partir de esta cuestión, la guía explica la relación entre el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. También muestra por qué las energías renovables son fundamentales para sustituir las fuentes más contaminantes y analiza los desafíos derivados de su dependencia de recursos naturales variables, como el sol y el viento.

El almacenamiento energético ocupa un lugar destacado en la publicación. La guía explica cómo estas tecnologías permiten conservar la energía renovable cuando se produce y utilizarla cuando aumenta la demanda o disminuye la generación. Las baterías y otros sistemas de almacenamiento contribuyen así a mantener el equilibrio de la red eléctrica y a aprovechar mejor los recursos renovables.

Una herramienta para el aula

La publicación persigue dos objetivos principales: explicar de forma clara y accesible los fundamentos del sistema energético y servir como recurso educativo para trabajar estos contenidos dentro y fuera del aula.

Cada capítulo incluye explicaciones, conceptos clave, resúmenes, preguntas de comprensión y propuestas de actividades. Esta estructura facilita al profesorado la preparación de clases, debates y proyectos sobre energía, sostenibilidad y cambio climático.

La guía también invita a reflexionar sobre las decisiones necesarias para construir un sistema energético más limpio, eficiente y seguro, así como sobre la responsabilidad de la ciudadanía, las empresas y las administraciones en este proceso.

Asimismo, pretende despertar el interés por la ciencia, la tecnología y las profesiones vinculadas a las energías renovables, las baterías, las redes eléctricas y la gestión energética, sectores que ofrecen nuevas oportunidades formativas y laborales para los jóvenes.

De los conceptos básicos a sus aplicaciones

La descarbonización del sistema energético se estructura en 17 capítulos, distribuidos en cinco bloques temáticos, un apartado final y un glosario:

Energía y cambio climático: presenta el problema climático, su relación con el consumo de energía y el objetivo de la descarbonización.

presenta el problema climático, su relación con el consumo de energía y el objetivo de la descarbonización. El sistema energético: explica cómo se produce, transporta, distribuye y consume la energía, e introduce las fuentes renovables y el almacenamiento.

explica cómo se produce, transporta, distribuye y consume la energía, e introduce las fuentes renovables y el almacenamiento. Tecnologías y soluciones: aborda las baterías, otros sistemas de almacenamiento y los minerales y materiales necesarios para fabricarlos.

aborda las baterías, otros sistemas de almacenamiento y los minerales y materiales necesarios para fabricarlos. Impacto y transformación: analiza los costes, los retos técnicos y sociales y las políticas necesarias para impulsar la transición energética.

analiza los costes, los retos técnicos y sociales y las políticas necesarias para impulsar la transición energética. Futuro y sociedad: examina ámbitos como la innovación, el hidrógeno, las redes inteligentes, el empleo y las oportunidades para los jóvenes, e incorpora diferentes casos reales.

El bloque final anima al alumnado a aplicar los conocimientos adquiridos y a identificar las acciones que pueden adoptar las personas y las organizaciones. La publicación se completa con un glosario de los principales términos relacionados con la energía.

El respaldo de la Cátedra Master Battery - UPM

La guía cuenta con el respaldo académico de la Cátedra Master Battery–Universidad Politécnica de Madrid, cuyos responsables destacan su utilidad para acercar el conocimiento energético a estudiantes, docentes y ciudadanía.

El catedrático Julio Amador, director de la Cátedra Master Battery–Universidad Politécnica de Madrid y director del Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente de la UPM, señala que la obra proporciona conocimientos esenciales para que la ciudadanía pueda participar de manera informada y activa en la construcción de un sistema energético sostenible, eficiente y descarbonizado.

Por su parte, Alberto Abánades, director del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra Master Battery, destaca que la publicación emplea un lenguaje sencillo y fomenta el pensamiento crítico para comprender la descarbonización y el papel esencial de las energías renovables y el almacenamiento energético.

El compromiso de Master Battery con la educación y la sostenibilidad

La publicación se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de Master Battery y refleja su compromiso con la educación, la innovación y la sostenibilidad.

A través de Ciudadenergía, un espacio de divulgación, formación y encuentro dedicado al almacenamiento energético y las energías renovables, la compañía promueve iniciativas para acercar el conocimiento sobre energía a estudiantes, docentes, universidades y al conjunto de la ciudadanía, fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas y contribuir a una sociedad más informada y comprometida con la transición energética.

Visitas educativas a Ciudadenergía

Los colegios, institutos, centros de Formación Profesional y universidades interesados pueden solicitar una visita educativa a Ciudadenergía. Durante el recorrido, el alumnado conoce de forma práctica las instalaciones fotovoltaicas, los sistemas de almacenamiento energético y el funcionamiento de las baterías. Las visitas pueden concertarse a través del correo electrónico: info@ciudadenergia.com.

INSTAGRAM Ciudadenergía

LINKEDIN Ciudadenergía