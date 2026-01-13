Clean Air Metals anuncia objetivos estratégicos 2026 en mercados históricamente fuertes de PGE y cobre

Programa de Perforación de Invierno 2025 en el Depósito Current - Clean Air Metals Inc.

La compañía apunta a avanzar su proyecto Thunder Bay North y expandir recursos críticos aprovechando los altos precios de platino, paladio y cobre

Madrid, 13 de enero.- Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSXV:AIR)(FRA:CKU0)(OTCQB:CLRMF) se complace en ofrecer una visión general de sus objetivos para 2026 y los aspectos destacados de 2025, para su proyecto de minerales críticos 10 0% propiedad de Thunder Bay North ("TBN") en el noroeste de Ontario.



Objetivos críticos para el avance del proyecto

Los precios spot del platino, cobre y paladio han aumentado un 70 % (1,000 $/oz), 25 % (1.20 $/lb) y 50 % (624 $/oz) respectivamente en comparación con los precios del estudio, desde el anuncio de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del 9 de octubre. Usando el modelo financiero publicado en la PEA y aplicando los precios spot actuales (al 6 de enero), el proyecto TBN muestra un VAN8 de $708 millones y una TIR antes de impuestos del 100 % (VAN8 post-impuestos = $494M y TIR = 84 %). Esto representa una mejora significativa respecto a los resultados de la PEA, que mostraban un VAN8 de $219.4M y TIR antes de impuestos de 39 %.



Este año, considerando los recientes precios récord de platino y cobre y la perspectiva positiva para platino, paladio y cobre, la compañía se compromete a tomar los siguientes pasos críticos para avanzar el proyecto:



• Actualizar y avanzar el estudio de molino independiente de Thunder Bay North, creando una vía paralela de desarrollo para convertirlo en un centro regional de procesamiento de minerales de cobre y PGE.



• Desarrollar e implementar un nuevo programa de pruebas metalúrgicas para confirmar el desempeño potencial de procesamiento por peaje.



• Completar el diseño temprano de la carretera de acceso al sitio y la infraestructura eléctrica, con participación activa de las comunidades de las Primeras Naciones.



• Finalizar los permisos de exploración avanzada, incluyendo aprobaciones para un futuro túnel y muestra a granel. El Aviso de Cambio de Proyecto se presentó a principios de 2025 en anticipación a la mejora de las condiciones del mercado.



• Continuar la recopilación y análisis de estudios de línea base ambiental en apoyo a los permisos.



Objetivos de exploración 2026

El recurso actualizado del proyecto Thunder Bay North se publicó en noviembre de 2025 (ver comunicado del 24 de noviembre). El depósito ahora cuenta con un recurso indicado de 14,9 millones de toneladas con ley de 2,66 g/t 2PGE (Pt+Pd), 0,40 % de Cu y 0,24 % de Ni, con 2,49 millones de toneladas de recurso inferido con ley de 1,62 g/t 2PGE (Pt+Pd), 0,31 % de Cu y 0,19 % de Ni. En términos de contenido, el activo posee un total combinado de 1,39 millones de oz (Pt+Pd), incluyendo 67 kt de cobre y 41 kt de níquel en recurso.



La Compañía planea construir sobre el éxito de los programas de 2025, que incluyeron la expansión exitosa de cuerpos de alta ley en Current (comunicado del 15 de abril) y la intersección inicial del pozo de expansión de 53 m en el depósito Escape, objetivo down-plunge (comunicado del 20 de octubre). En 2026, la Compañía tiene la intención de centrarse en refinar los objetivos restantes en la extensión down-plunge del depósito Escape mediante un estudio magnetotelúrico y lanzar un programa de perforación de seguimiento para demostrar el potencial significativo de aumento de recursos a lo largo de los 2,5 km de strike.



Mike Garbutt, presidente y CEO, comentó: "2026 será un año clave para Clean Air Metals, construyendo sobre los enormes éxitos logrados en 2025. Nuestro objetivo principal ahora es avanzar con urgencia en los estudios técnicos del proyecto Thunder Bay North, basados en la PEA completada a finales de 2025. La mejora significativa en los mercados de PGE y cobre aumenta el valor potencial de este activo y, con el equipo en su lugar, crea un entorno y oportunidad para generar valor real".



Estrategia regional y financiamiento

Clean Air Metals continúa utilizando las capacidades técnicas de primer nivel de su equipo en desarrollo de recursos PGE para identificar y evaluar oportunidades regionales, con la intención de convertirse en un explorador y desarrollador líder de PGE en Canadá. Los recientes cambios en el apoyo federal y provincial para el desarrollo de minerales críticos, junto con socios de las Primeras Naciones, hacen de la región una jurisdicción de primer nivel para el desarrollo de minerales.



Para impulsar esta iniciativa, la compañía ha comenzado el acercamiento con agencias clave de financiamiento federal y provincial, incluyendo el Critical Minerals Infrastructure Fund, el Critical Minerals Innovation Fund, Export Development Canada y el Critical Minerals Sovereign Fund, para preparar el desarrollo rápido del proyecto. Paralelamente, la Compañía trabaja en atraer socios estratégicos que compartan su visión sobre la fortaleza continua y a largo plazo de los mercados de PGM y cobre.



Persona calificada

El Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., Persona Calificada según el National Instrument 43-101 y vicepresidente de Exploración de la Compañía, ha revisado y aprobado toda la información técnica contenida en este comunicado.



Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de exploración y desarrollo que avanza en su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals ("TBN"), 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y junto a infraestructura establecida, alberga dos depósitos (Current y Escape), separados por solo 2.5 km. Juntos, los depósitos contienen un recurso mineral indicado de 14.9 Mt con ley de 2.66 g/t (Pt+Pd), 0.40 % Cu y 0.24 % Ni, con potencial significativo de expansión down-plunge.



El proyecto TBN es uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería, y se beneficia de relaciones duraderas con las comunidades locales de Primeras Naciones. El proyecto tiene potencial para convertirse en una fuente segura de metales de platino y otros metales críticos como cobre, níquel y cobalto para el sector manufacturero de Norteamérica. La preocupación por el suministro futuro de platino impulsa los precios a máximos históricos, lo que beneficia claramente a una futura operación minera TBN. Con su equipo técnico comprobado, Clean Air Metals está comprometida a avanzar el proyecto TBN y crear valor a largo plazo para los accionistas.



Visitar www.cleanairmetals.ca para más información.







