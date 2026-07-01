Clean Air Metals presenta sus estados financieros de los tres meses finalizados el 30 de abril de 2026

Clean Air Metals presenta sus estados financieros a 30 de abril - Clean Air Metals

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía publica sus estados financieros intermedios no auditados y destaca el avance de las actividades de financiación y planificación del proyecto Thunder Bay North, mientras continúa desarrollando la siguiente fase de exploración del yacimiento Escape

Thunder Bay (Ontario), 1 de julio.- Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSX.V: AIR) (FRA: CKU) (OTCQB: CLRMF) anuncia que ha presentado sus estados financieros intermedios consolidados no auditados y el correspondiente informe de análisis y discusión de la dirección (Management's Discussion and Analysis) para el periodo de tres meses finalizado el 30 de abril de 2026, disponibles para su consulta en www.sedarplus.ca.



Aspectos financieros destacados



• Activos totales a 30 de abril de 2026: 35.855.341 dólares.



• Efectivo total a 30 de abril de 2026: 664.328 dólares.



• Déficit de capital circulante a 30 de abril de 2026: 2.683.766 dólares.



• Patrimonio neto de los accionistas a 30 de abril de 2026: 32.258.687 dólares.



Durante el periodo de tres meses finalizado el 30 de abril de 2026, la Compañía incurrió en 57.783 dólares en costes relacionados con las actividades de exploración del proyecto TBN. Durante el trimestre, la Compañía continuó evaluando distintas alternativas de financiación para el proyecto, al tiempo que avanzó en aspectos críticos del mismo, entre ellos las conversaciones para la obtención de los permisos de Exploración Avanzada y la planificación detallada de la siguiente fase de exploración en profundidad ("down-plunge") del yacimiento Escape.



Todos los detalles de los informes financieros y de los resultados operativos correspondientes al periodo de tres meses finalizado el 30 de abril de 2026 se describen en los estados financieros intermedios consolidados no auditados de la Compañía, junto con sus notas explicativas y el correspondiente informe de análisis y discusión de la dirección, disponibles en SEDAR+ a través de www.sedarplus.ca.



Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de exploración y desarrollo minero centrada en el avance de su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals (TBN), del que posee el 100 % de la propiedad y que está situado a 40 kilómetros al noreste de Thunder Bay (Ontario). El proyecto TBN, accesible por carretera y próximo a infraestructuras ya existentes, alberga dos yacimientos —Current y Escape— separados entre sí por solo 2,5 kilómetros. En conjunto, ambos depósitos contienen un recurso mineral indicado de 14,9 millones de toneladas, con una ley de 2,66 g/t de platino y paladio (Pt+Pd), 0,40 % de cobre y 0,24 % de níquel (Informe Técnico PEA conforme a la norma NI 43-101, Thunder Bay North Project, Ontario, Canada, SLR Consulting Canada Ltd., 21 de noviembre de 2025), con un importante potencial de expansión en profundidad.



Como uno de los escasos recursos primarios de platino situados fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable para la actividad minera y se beneficia de relaciones consolidadas con las comunidades indígenas locales (First Nations). Gracias a un equipo técnico con amplia experiencia, Clean Air Metals mantiene su compromiso de ampliar los recursos del proyecto TBN y generar valor a largo plazo para sus accionistas.



Para más información, visitar www.cleanairmetals.ca



Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el proyecto Thunder Bay North Critical Minerals se encuentra dentro del territorio comprendido por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye las tierras tradicionales de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Asimismo, la compañía reconoce las contribuciones de la Métis Nation of Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la región.



La Compañía agradece la oportunidad de desarrollar su actividad en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han habitado, recorrido y utilizado estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals está comprometida con la preservación del patrimonio indígena y con el desarrollo de una relación respetuosa con los pueblos First Nations, Métis e Inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en el espíritu de la reconciliación.







Contacto

Nombre contacto: Mia Boiridy

Descripción contacto: Directora de Comunicación y Relaciones con los Inversores, Clean Air Metals

Teléfono de contacto: 250-575-3305

