Clínica Capilar Mora destaca la importancia del tratamiento capilar en verano para preservar la salud capila

Clínica Capilar Mora destaca la importancia del tratamiento capilar en verano para preservar la salud capilar - Clínica capilar Mora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de junio 2026.- La llegada del verano supone un cambio en las rutinas de cuidado personal, especialmente en lo que respecta a la salud del cabello. La exposición prolongada al sol, los baños en piscinas con cloro, el contacto frecuente con el agua salada y otros factores propios de la temporada pueden afectar tanto al cabello como al cuero cabelludo. Ante esta situación, el tratamiento capilar en verano adquiere una relevancia creciente para quienes buscan mantener su cabello en las mejores condiciones durante los meses estivales. En este ámbito, Clínica Capilar Mora apuesta por soluciones orientadas a la prevención y el cuidado capilar personalizado. Entre ellas destaca la mesoterapia regenerativa desarrollada por el doctor Jesús Aníbal Mora, un tratamiento diseñado para contribuir al fortalecimiento del cabello y favorecer el mantenimiento de la salud capilar durante los periodos de mayor agresión externa.

La exposición solar y los agentes externos pueden afectar al cabello

Durante el verano, el cabello se enfrenta a múltiples factores que pueden alterar su aspecto y su equilibrio natural. La radiación solar, los cambios de temperatura, la sal del mar, el cloro de las piscinas e incluso determinados tratamientos estéticos como los tintes pueden incrementar la sequedad capilar, favorecer la fragilidad de la fibra y afectar al cuero cabelludo.

Los especialistas coinciden en que la prevención desempeña un papel fundamental para minimizar estos efectos. Adoptar medidas de protección y recurrir a tratamientos adaptados a las necesidades de cada persona puede contribuir a mantener una mejor salud capilar durante toda la temporada.

Por este motivo, cada vez más personas optan por iniciar tratamientos específicos antes o durante las vacaciones, con el objetivo de preparar el cabello frente a las condiciones propias del verano.

La mesoterapia regenerativa como apoyo al cuidado capilar estival

Dentro de las alternativas disponibles, Clínica Capilar Mora destaca la mesoterapia regenerativa patentada por el doctor Jesús Aníbal Mora. Se trata de un procedimiento que se realiza en consulta y que está orientado a estimular el cuero cabelludo mediante la aplicación de una fórmula desarrollada específicamente para el cuidado capilar.

Según explica la clínica, el tratamiento está pensado para complementar las rutinas de cuidado del cabello y contribuir a mantener unas condiciones favorables para su crecimiento y fortalecimiento. Además, su aplicación se realiza en un tiempo reducido, permitiendo que los pacientes incorporen el procedimiento a su planificación habitual sin alterar significativamente sus actividades diarias.

Clínica Capilar Mora subraya que el tratamiento capilar en verano puede convertirse en un aliado para afrontar con mayores garantías los efectos del sol, la playa o la piscina. A través de soluciones especializadas como la mesoterapia regenerativa, la clínica continúa promoviendo el cuidado preventivo del cabello como parte esencial de la salud capilar durante los meses de verano.



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