CO2LESS Capagel; la apuesta de Cementos CAPA por una construcción con menor impacto ambiental - cementos capa sl

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 7 de julio de 2026. — El sector de la construcción y la vida útil de los edificios representan casi el 40% de las emisiones globales de CO2. Construir es, en el fondo, una forma de decidir qué mundo dejamos: cada elección que tomamos hoy permanece mucho después de nosotros. Cementos CAPA, fabricante de soluciones constructivas de Grupo López Guillén, ha decidido cambiar lo que esa huella significa, y lo ha hecho sin pedir a nadie que renuncie a nada. Llega CO2LESS Capagel, una gama de adhesivos cementosos blancos que reduce un 27% la huella de carbono frente a sus rivales convencionales. La mezcla que reduce el CO2 no es una promesa de futuro. Se trata de un producto desarrollado a partir de un ligante de fabricación propia, diseñado para contener una menor proporción de producto calcinado y optimizar el rendimiento técnico y ambiental. Su formulación y desempeño están respaldados por datos verificados obtenidos en ensayos controlados y auditorías independientes. Lo más valioso de esta historia es lo que no se ve. Porque CO2LESS Capagel no le cambia el trabajo a quien lo aplica: máxima trabajabilidad, mínimo consumo, mismas prestaciones. Cero curva de aprendizaje. El aplicador abre el saco y trabaja exactamente igual que siempre. Solo cambia el impacto que deja detrás, y lo cambia para mejor. Detrás de esta gama hay casi 150 años de oficio y cinco generaciones de una familia que empezó en Almería y que ha aprendido algo sencillo a base de fabricar soluciones para la construcción durante más de dos décadas: construir bien y construir con menor impacto no son dos caminos distintos. Son la misma elección. CO2LESS Capagel.

Queríamos demostrar que la industria de la mezcla puede liderar el cambio, no seguirlo. CO2LESS es nuestra respuesta. Luis López Godoy — CEO de Cementos CAPA.

Esa respuesta toma forma en cuatro soluciones pensadas para la obra real, desde la colocación más habitual hasta los formatos más exigentes y las condiciones más adversas. Todas comparten el mismo principio: la sostenibilidad, cuando es de verdad, no se decora con etiquetas. Se mide, se certifica y se demuestra. Por eso CO2LESS Capagel no se apoya en palabras como eco o verde, sino en datos verificables y en la certificación de AENOR, con todo el respaldo normativo posible. Lo que se promete, se prueba. CO2LESS Capagel se presenta al sector en la próxima edición de Alimarket Construcción y está disponible a través de la red de distribuidores de CAPA. Porque lo que construimos hoy es lo que heredan mañana, y esa herencia también se elige hoy. Más información en co2less.es.

Sobre CAPA

CAPA (Cementos CAPA, S.L.) es uno de los principales fabricantes de morteros especiales de España, con plantas en Abanilla (Murcia), Archidona (Málaga) y Pantoja (Toledo), capacidad de producción superior al millón de toneladas y presencia en más de 80 países. Integrada en Grupo López Guillén, combina fabricación propia y logística para ofrecer soluciones constructivas fiables al cliente profesional.

Sobre Grupo López Guillén

Grupo López Guillén es un grupo industrial andaluz con casi 150 años de historia y quinta generación al frente, con origen y sede en Almería. Agrupa actividad industrial, logística portuaria y desarrollo de productos sostenibles, con presencia internacional y una visión de crecimiento global anclada en sus raíces.

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