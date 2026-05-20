COASHIQ premia en Valencia a las empresas más comprometidas de la industria química y afines

Premios COASHIQ 2026 a la Seguridad y la Sostenibilidad - COASHIQ

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación empresarial COASHIQ sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 40 años por la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química ha celebrado en Valencia la entrega de sus Premios 2026 a la Gestión de la Seguridad y a la Sostenibilidad

La Asociación empresarial COASHIQ sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 40 años por la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química ha celebrado en Valencia la entrega de sus Premios 2026 a la Gestión de la Seguridad y a la Sostenibilidad en el marco de su 122ª Asamblea y Jornada Técnica.



Los premios se han entregado en esta ocasión en Valencia en deferencia a su alta concentración empresarial vinculada a sectores como el químico, el alimentario y el cerámico, y ha contado con la colaboración de Juan Carlos Castellanos Alba, subdirector técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).

Valencia, 20 de mayo de 2026.- COASHIQ, la Asociación empresarial para la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química, entregó ayer en Valencia sus Premios COASHIQ 2026 a la Gestión de la Seguridad y a la Sostenibilidad, en el marco de la 122ª Asamblea y Jornada Técnica de la Asociación, celebrada los días 19 y 20 de mayo. Unos galardones que reconocen anualmente el compromiso y la excelencia de las empresas del sector en ámbitos como la prevención de riesgos laborales, la protección de la salud, la mejora continua de la seguridad industrial y el impulso de iniciativas sostenibles y responsables.



La celebración de esta edición en Valencia responde a la especial relevancia industrial de la Comunidad Valenciana, donde sectores como el químico, el alimentario y el cerámico cuentan con una importante implantación empresarial y desempeñan un papel estratégico en el desarrollo económico e industrial del arco mediterráneo. Con esta elección, COASHIQ pone además en valor el compromiso de las empresas de la zona con la seguridad industrial, la salud laboral y la sostenibilidad.



La ceremonia de entrega de premios ha contado con la colaboración de Juan Carlos Castellanos Alba, subdirector técnico del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). Durante su intervención, Castellanos Alba ha destacado que "siendo INVASSAT el mayor referente en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en la Comunidad Valenciana, siempre estaremos encantados de colaborar con COASHIQ, una comunidad preventiva de un sector que se enfrenta a diario a retos complejos". Asimismo, ha querido realizar "una mención especial a los técnicos de prevención de riesgos laborales (PRL), una labor muchas veces invisibilizada a la que siempre se debe agradecer su trabajo".



En relación con los Premios COASHIQ a la Gestión de la Seguridad, el coordinador de Accidentes y Respuesta ante Emergencias de la Asociación, Satur Mur, ha destacado que "en el año 2025, COASHIQ ha mantenido su compromiso ante la lucha en la disminución de accidentes sobre las empresas miembro. La accidentabilidad anual se ha mantenido bastantes enteros por debajo de los valores medios del sector para el año reportado".



En este sentido, Mur ha explicado que su "Índice de Incidencia se ha situado en el valor 12,21 por cada 1.000 trabajadores, contando la referencia cercana de los 60.000 trabajadores que conforman las empresas de la Asociación. Frente a este valor, está la referencia publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) con valores medios de 45,03 en el sector industrial en general y del 27,15 de la media nacional. Esto significa", ha resaltado, "que COASHIQ está cuatro veces por debajo en valor absoluto de índice de incidencia del sector industrial y dos veces por debajo de la media nacional".



Asimismo, el coordinador de Accidentes y Respuesta ante Emergencias de COASHIQ ha puesto en valor que "la consecución de estos resultados no es fruto de una noche de verano por parte de las empresas miembro, sino que pone de manifiesto el alto cumplimiento de los estándares de Seguridad y Prevención, la alta cualificación y la formación continua presente en unas plantillas de personal estabilizadas con un alto valor añadido de calidad laboral". Igualmente, Mur ha resaltado que "en 2025 ha habido 10 empresas que han logrado IF=0 (Índice de Frecuencia cero) y 10 empresas más que han consolidado este IF=0 durante, al menos, tres años consecutivos, además de otras nueve empresas que han reducido su accidentalidad en un grado importante y meritorio". Por último, ha querido destacar "la labor constante de las personas Técnicas de Seguridad que coordinan, investigan, proponen y actúan constantemente para lograr que la accidentabilidad esté cada vez más definida, un hecho clave y definitorio de COASHIQ dentro del sector".



Por su parte, Jordi Jansá, secretario general de COASHIQ, ha señalado en relación con los Premios COASHIQ a la Sostenibilidad, que "estos galardones ponen en valor el compromiso de las empresas del sector químico y afines con una actividad industrial cada vez más responsable, eficiente y conectada con su entorno. Los proyectos presentados", ha añadido, "reflejan que la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ambiental, sino como una forma de gestión que integra el uso responsable de los recursos, la reducción del impacto en el entorno, la implicación de las personas trabajadoras y la contribución positiva a la sociedad", ha afirmado. Jansá ha explicado que "desde COASHIQ, este reconocimiento busca visibilizar iniciativas que, desde realidades empresariales muy distintas, demuestran que la mejora ambiental, la seguridad, la salud laboral y el compromiso social forman parte de una misma visión de futuro para la industria química".



PREMIOS COASHIQ 2026 A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD



DIPLOMA DE FELICITACIÓN

(empresas que han registrado una reducción en su accidentalidad de al menos un 60% respecto a los dos años anteriores)



• CURIA SPAIN, SAU



• FARMHISPANIA, SA



• HALEON ALCALÁ, SA



• HEBRON, SA



• HENKEL IBÉRICA, SA



• INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA (IQOXE)



• INQUIBA, SA



• MEDICHEM, SA



• UNIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA (UQUIFA)



DIPLOMA POR IF=0 (empresas que han registrado cero accidentes durante el pasado año)



• BIOKIT, SA



• BORAX ESPAÑA, SA



• COPLOSA, SA



• ECOLOGÍA QUÍMICA, SA



• INDORAMA VENTURES QUÍMICA, SL



• INOVYN ESPAÑA, SL



• KLÜBER LUBRICATION GMBH S EN C



• LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL, SA (LEBSA)



• MOEVE CHEMICALS - PUENTE MAYORGA



• NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING, SLU



PLACA (empresas que han registrado cero accidentes durante, al menos, tres años consecutivos)



• ADISSEO ESPAÑA, SA



• BIRLA CARBÓN SPAIN SLU



• BP ENERGÍA ESPAÑA, SAU - REF. CASTELLÓN



• HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SPAIN, SL



• INFAR, SA



• LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L - SAN CUGAT DEL VALLÉS



• MOEVE - REFINERÍA SANTA CRUZ DE TENERIFE



• SARP IBÉRICA, SLU



• TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE



PREMIOS COASHIQ 2026 A LA SOSTENIBILIDAD



PRIMER PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD



• BIRLA CARBÓN SPAIN, SLU



SEGUNDO PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD (Empate técnico)



• BOEHRINGER INGELHEIM, SA



• MEDICHEM, SA



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO



• ROCHE FARMA, SA



• FARMHISPANIA, SA



• EXOLUM CORPORATION, SA

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