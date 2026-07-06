Codify supera los 2,2 millones de pedidos al año y consolida su crecimiento - Codify

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio.- Lo que comenzó como una necesidad para resolver problemas reales de logística en tiendas online se ha convertido en una herramienta utilizada por empresas que gestionan cientos de miles de pedidos cada año.

Codify, un software desarrollado por dos jóvenes emprendedores, ya ayuda a gestionar más de 2,2 millones de pedidos anuales para ecommerce y almacenes, optimizando procesos clave como la gestión de pedidos, la preparación logística, el control de stock, el seguimiento de envíos, el análisis de rentabilidad y la organización del almacén entre otras cosas.

Detrás de Codify se encuentran Adrián Villarreal, emprendedor sevillano que lleva años dedicado al mundo del ecommerce, y Jaime Ayala Fernández, desarrollador mexicano especializado en la creación de soluciones tecnológicas para tiendas online. Ambos comenzaron a trabajar juntos tras identificar los problemas operativos que sufrían muchos comercios electrónicos en su día a día, combinando la experiencia práctica de Adrián gestionando negocios online con el conocimiento técnico de Jaime desarrollando herramientas para el sector ecommerce.

La empresa nació tras detectar una necesidad común en el sector: muchos ecommerce seguían gestionando gran parte de sus operaciones mediante hojas de cálculo, herramientas desconectadas o procesos manuales que consumían tiempo, limitaban el crecimiento y aumentaban el riesgo de errores.

Con el objetivo de simplificar la operativa diaria de las tiendas online, Codify desarrolló una plataforma especializada que centraliza la gestión de pedidos en un único lugar, permitiendo a los equipos trabajar de forma más eficiente, automatizar tareas repetitivas y tomar decisiones basadas en datos reales.

Actualmente, la plataforma es utilizada por ecommerce y almacenes fulfillment que procesan miles de pedidos cada mes, ayudándoles a mejorar su organización interna, optimizar recursos y aumentar su capacidad de crecimiento sin depender de procesos manuales.

Entre sus funcionalidades destacan la gestión avanzada de pedidos, el control de stock, la impresión masiva de etiquetas de envío con optimización de packing, la integración con empresas de transporte, el análisis de rentabilidad y herramientas específicas para mejorar cualquier proceso de un ecommerce o almacén fulfillment.

A pesar de su corta trayectoria, la compañía ha conseguido posicionarse como una solución cada vez más utilizada dentro del ecosistema ecommerce español, alcanzando la cifra de más de 2,2 millones de pedidos gestionados al año a través de su plataforma.

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear una herramienta que resolviera problemas reales para las tiendas online. Ver que empresas de toda España utilizan Codify cada día para gestionar su operativa es una gran satisfacción y nos motiva a seguir mejorando el producto”, explica Adrián Villarreal, cofundador de Codify.

“Muchos ecommerce crecen rápido, pero su operativa interna no siempre evoluciona al mismo ritmo. Con Codify buscamos que la tecnología sea una ventaja real para esos equipos: que puedan automatizar tareas, controlar mejor sus pedidos y entender con datos qué está pasando en su negocio”, señala Jaime Ayala Fernández, cofundador de Codify.

La compañía continúa desarrollando nuevas funcionalidades y ampliando integraciones con el objetivo de seguir ayudando a ecommerce y almacenes a optimizar su gestión, reducir errores operativos y afrontar su crecimiento con una mayor eficiencia.

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