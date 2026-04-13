COITT impulsa su actividad y destaca el papel estratégico de la profesión ante los retos digitales de 2026

Foro Telecos y Premios COITT 2025 - JULIA ROBLES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- La Junta General del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, con más de 200 asistentes, aprobó por amplia mayoría la gestión económica y actividades de 2025, así como el plan para 2026. Se destacó la buena situación del Colegio y la Asociación para afrontar nuevos retos, y las prioridades para 2026 son ampliar la colaboración institucional, reforzar alianzas tecnológicas y posicionar al colectivo como clave en digitalización, ciberseguridad e inteligencia artificial.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) y la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEGITT) celebraron el sábado 11 de abril su Junta General y Asamblea General Ordinaria respectivamente, en formato presencial y telemático, aumentando el número de asistentes.

La jornada sirvió para aprobar, con amplia mayoría, la memoria de actividades y los resultados económicos de 2025, presentando una situación financiera saneada, con bajo nivel de endeudamiento y aumento del valor patrimonial.

Igualmente fueron aprobados los presupuestos presentados para 2026 que servirán como base para continuar desarrollando las líneas de actuación planificadas para 2026.

Todos los puntos del orden del día contaron con el respaldo mayoritario de los colegiados y colegiadas asistentes.

Un año marcado por la actividad institucional y la visibilidad del colectivo

Durante 2025, COITT/AEGITT avanzó en sus tres grandes ejes: ampliar la comunidad de colegiados, ofrecer nuevos servicios y beneficios, y reforzar el valor social de la profesión. La entidad consolidó alianzas estratégicas con empresas e instituciones del sector, y revalidó la acreditación de ENAC como entidad verificadora de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).

El colectivo reforzó su presencia en el debate público participando en eventos de referencia como ISE (Integrated Systems Europe) de Barcelona, facilitando la integración profesional de un centenar de alumnos de último curso de los estudios universitarios de graduado en ingeniería de telecomunicaciones, así como en el Mobile World Congress, y el Smart City Expo World Congress, además de organizar iniciativas propias como el Foro Telecos y Premios COITT 2025, celebrado en el Real Casino de Madrid.

Crecimiento de la actividad territorial y nueva representación

Uno de los logros destacados de 2025 fue la consolidación del proceso de desarrollo territorial. Se constituyeron nuevas asociaciones territoriales —AGITTCYL (Castilla y León) y AGITTCAN (Cantabria)—, reforzando la presencia y representación del colectivo. Además, las diferentes demarcaciones y delegaciones desarrollaron una intensa actividad local con jornadas técnicas, premios de telecomunicaciones y eventos de empleabilidad, poniendo en valor el impacto de la profesión en cada territorio y generando oportunidades para los colegiados y colegiadas.

Formación, talento y vocaciones STEM

La apuesta por la formación y la atracción de talento joven continuó siendo uno de los pilares del ejercicio. Las III Teleco Games registraron una gran participación entre estudiantes de ESO y Bachillerato, mientras que el II Torneo Teleco Esports, en alianza con University Esports, consolidó su vocación de acercar a los jóvenes a la ingeniería de telecomunicaciones desde el ámbito del gaming. Los XVIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones reconocieron los mejores TFG de 2025 en áreas como la IA aplicada al diagnóstico médico, la generación de hidrógeno verde y la detección de deepfakes de voz.

Líneas estratégicas para 2026

Para el nuevo ejercicio, COITT/AEGITT mantiene el impulso de sus áreas de actividad —potenciando el Libre Ejercicio de la profesión, Ingenieras en Red (Mi.Red), Red Emprende, Formación, Red de Universidad, Bolsa de Empleo, Función Pública, Convenios, Red Nacional de Robótica y Tecnología Educativa, Club Joven y Club Senior— con especial énfasis en tres ejes: la visibilidad y el reconocimiento social del colectivo, el desarrollo territorial, y la formación especializada en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el 5G.

De cara a 2026, COITT/AEGITT se propone mantener el impulso de estas iniciativas, consolidar las nuevas estructuras territoriales y continuar trabajando en defensa de los intereses de los más de los 30.000 titulados a los que representa, dando respuesta a los retos del presente y del futuro en el ámbito de las telecomunicaciones.

Acerca de COITT

El COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) nace ante el compromiso de proteger a los usuarios y ciudadanos, así como promover el reconocimiento y ejercicio Profesional de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España. Actualmente el Colegio cuenta con más de 6.000 colegiados/precolegiados y defiende y representa a más de 30.000 titulados en el conjunto de la profesión, avanzando hacia un crecimiento institucional apoyado en la integración y participación de los territorios donde residen sus colegiados en su desempeño profesional creciente y en la descentralización de actividades en defensa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

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